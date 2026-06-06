Op de straten van Monaco eindigde Max Verstappen twee keer op de derde plaats in de vrijdagtrainingen, maar in de generale repetitie - de derde vrije training - zakte hij tot de vijfde plaats.

Zo gingen Verstappen en Red Bull Racing met iets minder overtuiging de kwalificatie tegemoet, maar al vanaf Q1 was duidelijk dat de snelheid aanwezig was. In Q2 was Verstappen met 1.12.499 zelfs de snelste.

In de beslissende Q3 had Verstappen de pole-position even in handen dankzij een rondetijd van 1.12.094, maar Andrea Kimi Antonelli hield hem op de valreep van de pole af met een marge van slechts 43 duizendsten van een seconde. Verstappen is desondanks zeer tevreden met het resultaat, zeker na het verloop van de derde vrije training.

"Als je mij gisteren had verteld dat ik morgen op de eerste startrij zou staan, dan had ik daar zo voor getekend", blikt Verstappen terug op de kwalificatie in Monaco. "Vanochtend hadden we nog wat moeite met de auto. Om dan richting de kwalificatie te gaan en er zo goed bij te zitten, was enorm positief."

"Al met al ben ik natuurlijk heel blij met hoe de kwalificatie is verlopen en hoe alle ronden gingen, ook al moet je omgaan met al het verkeer - en natuurlijk de muren!", lacht Verstappen. "Ik ben blij dat ik op de eerste startrij sta."

Max Verstappen heeft genoten van de kwalificatie in Monaco. Foto door: Alex Bierens de Haan / Getty Images

"Morgen zien we wel hoe het bij de start gaat", vervolgt de viervoudig F1-kampioen. "Deze auto's zijn behoorlijk ingewikkeld om mee te starten. Ik heb twee auto's achter me die vrij goed starten, maar we zullen zien", doelt hij op de Ferrari's van Lewis Hamilton en Charles Leclerc. "Dit was een goede dag en ik heb zeker genoten van de kwalificatie."

Doorgevraagd hoe de beleving van de kwalificatie was met deze nieuwe F1-auto's, geeft Verstappen aan dat deze "meer op het randje" zitten dan de auto's van de afgelopen jaren. "En ook met het vermogen dat erin komt, net als met de rijbaarheid en het schakelen, is alles wat anders."

"Maar als je het eenmaal onder controle krijgt en er een nette ronde uit weet te halen - zeker in de kwalificatie, voluit op de limiet - dan geeft dat veel voldoening als het goed gaat", aldus Verstappen.

De Formule 1 Grand Prix van Monaco begint zondag 7 juni om 15.00 uur.