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Max Verstappen geeft update over opvolger race-engineer Lambiase

Max Verstappen heeft al een opvolger voor race-engineer Gianpiero Lambiase op het oog en verwacht dat de overgangsfase stapsgewijs zal verlopen.

Laurens Stade
Laurens Stade
Gepubliceerd:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Eerder dit jaar maakte Red Bull Racing bekend dat race-engineer Gianpiero Lambiase na afloop van zijn contract eind 2027 de overstap zal maken naar het F1-team van McLaren.

Voor Max Verstappen betekent dit dat er een einde komt aan de samenwerking met de race-engineer die al sinds zijn eerste F1-race voor Red Bull in 2016 de vertrouwde stem op de boordradio was. Verstappen zelf beschikt immers over een contract tot en met 2028 en zal dus zeker één jaar zonder Lambiase als race-engineer rijden.

In gesprek met Viaplay legt Verstappen uit dat de overgangsfase naar een andere race-engineer "stap voor stap" zal verlopen. "Ik heb wel ideeën over wie ik wil hebben", onthult de viervoudig F1-kampioen. "Die loopt ook in het team rond. Dus dat gaat gewoon geleidelijk, denk ik."

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Verstappen verwacht dan ook niet dat 'GP', zoals Lambiase vaak genoemd wordt, ineens niets meer zal doen. "Dat wordt rustig begeleid", verwacht Verstappen. "Maar op dit moment nog niet. Daar is het denk ik ook nog iets te vroeg voor."

Niet vanzelfsprekend

Wel weet Verstappen al dat de veranderingen niet pas volgend jaar zichtbaar zullen zijn. Hij verwacht namelijk dat daar aan het "einde van het jaar" al "langzaam verandering" in zal komen, wetende dat Lambiase anders te veel gevoelige informatie zou kunnen meenemen naar concurrent McLaren.

"Die reglementen gaan natuurlijk ook nog even door, dus op een gegeven moment wordt er minder informatie gedeeld. Dat snapt hij denk ik zelf ook wel", aldus Verstappen.

Max Verstappen prijst zich gelukkig dat hij het zo heeft getroffen bij Red Bull.

Max Verstappen prijst zich gelukkig dat hij het zo heeft getroffen bij Red Bull.

Foto door: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Verstappen prijst zich voor nu vooral gelukkig dat hij het bij Red Bull meteen zo goed getroffen had met Lambiase als race-engineer en nu met Laurent Mekies als teambaas. "Dat is in de Formule 1 natuurlijk niet altijd zo", beseft de 28-jarige Nederlander. "Dat je ergens terechtkomt en dat het meteen goed klikt."

Hij stelt dat andere coureurs soms een stroevere relatie hebben met hun race-engineer, waardoor er een wissel plaatsvindt en alles opnieuw moet beginnen. "Dat is niet fijn, maar daarom is het wel fijn dat ik dat dan wel getroffen heb", aldus Verstappen. "En dat je gewoon ook niet alleen hier in de paddock, maar ook daarbuiten een hele fijne relatie hebt met elkaar."

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