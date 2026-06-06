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De startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026

Antonelli heeft pole-position veroverd voor de Grand Prix van Monaco 2026. Bekijk hieronder de voorlopige startopstelling voor de race in Monte Carlo, in afwachting van de definitieve bevestiging door de FIA.

Fabien Gaillard Erwin Jaeggi
Gepubliceerd:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

 Max Verstappen
(Red Bull)

 1

 

 

 Kimi Antonelli
(Mercedes)



 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 Charles Leclerc
(Ferrari)

 3

 

 

 Lewis Hamilton
(Ferrari)



 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 


 

 George Russell
(Mercedes)

 5

 

 

 Isack Hadjar
(Red Bull)



 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 


 

 Lando Norris
(McLaren)

 7

 

 

 Oscar Piastri
(McLaren)



 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 


 

 Liam Lawson
(Racing Bulls)

 9

 

 

 Pierre Gasly
(Alpine)



 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 Carlos Sainz
(Williams)

 11

 

 

 Alexander Albon
(Williams)



 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 


 

 Franco Colapinto
(Alpine)

 13

 

 

 Nico Hülkenberg
(Audi)



 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 Gabriel Bortoleto
(Audi)

 15

 

 

 Arvid Lindblad
(Racing Bulls)



 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 


 

 Sergio Pérez
(Cadillac)

 17

 

 

 Esteban Ocon
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 Valtteri Bottas
(Cadillac)

 19

 

 

 Oliver Bearman
(Haas)



 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 


 

 Lance Stroll
(Aston Martin)

 21

 

 

 Fernando Alonso
(Aston Martin)



 

 

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