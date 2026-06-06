De startopstelling voor de Formule 1 Grand Prix van Monaco 2026
Antonelli heeft pole-position veroverd voor de Grand Prix van Monaco 2026. Bekijk hieronder de voorlopige startopstelling voor de race in Monte Carlo, in afwachting van de definitieve bevestiging door de FIA.
Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images
|
2
|
Max Verstappen
|1
|
Kimi Antonelli
|
4
|
|3
|
Lewis Hamilton
|
6
|
George Russell
|5
|
Isack Hadjar
|
8
|
|7
|
Oscar Piastri
|
10
|
|9
|
|
12
|
|11
|
Alexander Albon
|
14
|
Franco Colapinto
|13
|
|
16
|
Gabriel Bortoleto
|15
|
Arvid Lindblad
|
18
|
Sergio Pérez
|17
|
Esteban Ocon
|
20
|
Valtteri Bottas
|19
|
Oliver Bearman
|
22
|
Lance Stroll
|21
|
Fernando Alonso
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Verstappen voelt zich weer zichzelf in de auto na sterke F1-kwalificatie Monaco
Hamilton begrijpt niet waarom Ferrari tempo verloor in Monaco
Wolff waarschuwt Antonelli voor Verstappen: "Maak je zo breed als een toeristenbus"
Antonelli na pole in Monaco: "Dit was een magische ronde"
Monaco brengt oude uitdaging terug: zo beperken F1-coureurs turbolag
Ja, de Monaco GP is duur en saai, maar als F1-fan moet je er een keer geweest zijn
F1 terug in Europa: tien feiten over de Grand Prix van Monaco
De uitloopronde: De kracht van een wereldwijd netwerk
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties