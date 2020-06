Preview: De Vries geeft rondleiding op Formule E-circuit New York

Mahindra-coureur Pascal Wehrlein gaat aan de leiding in het virtuele Formule E-kampioenschap, hij heeft een voorsprong van acht punten op Stoffel Vandoorne. Opbrengsten van het evenement worden gedoneerd aan het coronafonds van UNICEF. Nyck de Vries, teamgenoot van Vandoorne, neemt Motorsport.com mee voor een rondje op het circuit in New York.

Bocht 1, 2 en 3

Het circuit van New York biedt een aantal uitdagingen aan coureurs. Het oppervlak van het circuit is behoorlijk hobbelig en rijders moeten op verschillende plekken over gekleurde lijnen, dat zorgt ervoor dat het gripniveau erg veranderlijk kan zijn. Daarnaast ligt de startlijn van de race tussen bocht 5 en 6.

Een normale ronde begint met de krappe eerste bocht naar links gevolgd door een bocht naar rechts met een dubbele apex, bocht 2 en 3. Coureurs proberen hun wagen zo dicht mogelijk tegen de muur te positioneren terwijl ze remmen voor bocht 1. Dit om de bocht zo ruim mogelijk te maken. Ze moeten bij het accelereren geduld opbrengen om onderstuur te minimaliseren.

Regerend Formule 2-kampioen De Vries legt duidelijk dat drie bochten gecombineerd moeten worden in een beweging: “De hele eerste sector is redelijk technisch en het hoort allemaal bij elkaar”, zegt hij. “Wat je in bocht 1 doet heeft direct gevolgen voor de volgende bochten. Het is belangrijk om de eerste bocht goed te doen, dan kun je het ritme vinden voor de volgende bochten.”

Bocht 4 en 5

Na een kort recht stuk remmen de coureurs aan voor een haakse bocht naar rechts voordat de snelle vijfde bocht volgt. De Vries: “Bocht 4 is een bocht naar rechts, het is belangrijk om een goede exit voor het rechte stuk daarna te krijgen. Het kan je een goede inhaalmogelijkheid opleveren in de krappe bocht naar links. Je moet misschien een klein beetje liften in bocht 5.

Bocht 6 en 7

Het achterste rechte stuk ligt vanwege de grote gebouwen rond het circuit grotendeels in de schaduw. Voor bocht 6 ligt een lange remzone en in de bocht zelf ligt een forse kerbstone die coureurs volop kunnen gebruiken, hoewel het ervoor kan zorgen dat de wagen in onbalans raakt voor bocht 7. “Bocht 6 is redelijk lastig omdat je uit de exit van de vorige bocht naar links gaat en vervolgens snel naar rechts moet bewegen om de bocht zo goed mogelijk aan te snijden. Zo kun je makkelijk verdedigen. Coureurs kunnen je hier zeker niet langs de buitenkant passeren.”

Bocht 8, 9 en 10

Bocht 8 is een hele flauwe bocht naar rechts, je merkt het bijna niet. Daarna ligt de nadruk op de 90-graden bocht naar links en dat is de negende bocht van het circuit. Op de vorige versie van dit circuit brak NIO-coureur Oliver Turvey zijn pols. De Vries: “Bocht 8 is een knik, ik zou het niet eens een bocht willen noemen. Bocht 9 is juist heel erg hobbelig en dat maakt het een grote uitdaging. Het is moeilijk de auto hier in positie te brengen.” De bocht draait dan terug richting de tiende bocht, een hairpin. Volgens De Vries is het hier redelijk simpel om je positie te verdedigen, inhalen is lastig.

Bocht 11, 12, 13 en 14

De laatste sectie van het circuit is een stuk sneller. Er is maar een significante remzone bij bocht 11, maar verder vliegen coureurs op volle snelheid door deze sector. “Bocht 11 vertoont aardig wat gelijkenissen met bocht 9”, vervolgde De Vries. “Dan heb je de chicane gevolgd door een snelle knik naar links, daarmee kom je terug op het rechte stuk. Zowel de chicane als de laatste bocht zijn belangrijk om goed te doen zodat je veel snelheid mee kunt nemen in het laatste deel van de ronde. Met een goede exit uit de chicane kun je de snelheid voor bocht 14 meenemen.”

De zesde ronde van de Race at Home Challenge is zaterdag 30 mei te zien op de Formule E-website, Facebook, YouTube, Twitter, Twitch en op Motorsport.tv. De stream begint om 16.30u onze tijd.