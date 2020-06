Abt vliegt eruit bij Audi na simschandaal

Abt werd zondag schuldig bevonden aan het laten rijden van een professionele simracer tijdens de virtuele E-Prix van Berlijn. De coureur werd gediskwalificeerd, raakte zijn punten kwijt en moest een boete van 10.000 euro betalen aan een goed doel. De 27-jarige Duitser kwam sinds de oprichting van de Formule E tijdens elke race in actie. Al die jaren tekende Abt een eenjarige deal bij Audi. Nu lijkt het er sterk op dat de dagen van Abt als Audi-coureur geteld zijn.

In een statement liet Audi weten: “Daniel Abt heeft zelf niet gereden tijdens de kwalificatie en de race van de Race at Home Challenge op 23 mei, maar liet het stuur aan een professionele simracer. Hij heeft een dag later zijn excuses aangeboden voor zijn daden en heeft de diskwalificatie geaccepteerd. Integriteit, transparantie en het kunnen conformeren aan regels is erg belangrijk voor Audi. Dit heeft te maken met alle activiteiten waar het merk bij betrokken is. Om deze reden heeft Audi Sport besloten om Daniel Abt met onmiddellijke ingang te schorsen.”

In een eerder statement liet Abt zelf al weten dat hij geen ‘kwade bedoelingen’ had met het laten rijden van Lorenz Hoerzing. Abt is dinsdagochtend op de hoogte gebracht van de schorsing, maar Motorsport.com heeft vernomen dat hij ook zijn zitje in de Formule E kwijt gaat raken. Audi GT3-coureur Kelvin van der Linde en Mattia Drudi hebben recent voor Audi gereden tijdens de post-race rookietest in Marrakech, zij kunnen de Duitser mogelijk vervangen.

Met medewerking van Matt Kew