Rowland verslaat strijdende Vandoorne en Abt in Berlijn

Vandoorne startte op het circuit van Berlijn Tempelhof, dat waarheidsgetrouw werd nagebootst in het spel rFactor 2, vanaf pole. De Belg van Mercedes verloor bij de start zijn leiding vrij snel aan Daniel Abt, maar bleek wel meer racesnelheid te hebben.

Vandoorne probeerde zich snel voorbij de Duitser van Abt Audi te werken, en de twee deelden daarbij enkele duwtjes uit. Met een flink zetje kon Vandoorne de leiding weer heroveren, maar Abt bleef fel weerwerk bieden. Terwijl het duo duelleerde kon Oliver Rowland profiteren om als derde man de leiding over te nemen. Rowland hield stand tegen Vandoorne en pakte zijn eerste overwinning in de Race at Home Challenge.

Abt was na Vandoorne derde, gevolgd door Pascal Wehrlein, Edoardo Mortara en Nico Müller. Günther was zevende, voor André Lotterer, Antonio Felix da Costa en Mitch Evans. Nederlanders Nyck de Vries en Robin Frijns kwamen niet in het stuk voor.

Vandoorne was niet gediend met de agressieve rijstijl van Abt en vroeg zich tijdens zijn Twitch-stream ook luidop af of het wel Abt zelf was die aan het stuur zat. De Duitser, die in de eerste vier races geen deuk in een pakje boter reed, streed plots mee aan het front. Bovendien liet zijn camera het tijdens de race ook toevallig afweten.

Pascal Wehrlein blijft aan de leiding in de stand met vier punten voorsprong op Vandoorne en elf stuks op Günther.

De Formule E-racers zamelen tijdens esportsavonturen, die in samenwerking verlopen met Motorsport Games, geld in voor UNICEF.