Abt over FE-schandaal in video: Was grap voor social media

Tegenstanders keken raar op toen schijnbaar iemand anders met de virtuele Formule E-wagen van Abt Audi over het circuit van Berlijn Tempelhof scheurde. Achteraf bleek dat Abt tijdens de ronde van de Formule E Race at Home Challenge niet zelf achter het stuur zat, maar een bevriende simracer. Abt kreeg uit alle hoeken kritiek en werd door de Formule E uitgesloten van het virtuele kampioenschap. De Duitser kreeg ook een boete van 10.000 euro, die hij moest schenken aan een goed doel.

Daarmee was de kous echter nog niet af, want hij werd later op straat gezet door werkgever Audi, ook in de echte wereld. In een video-boodschap legde Abt dinsdagavond zijn versie van de feiten uit. De 27-jarige Duitser stelde dat hij nooit de bedoeling had om vals te spelen, maar dat het om een uit de hand gelopen grap ging voor social media, waarover Abt later op zijn populaire Youtube-kanaal een video zou plaatsen.

"Ik nam het spel helemaal niet zo serieus. Mijn bedoeling was om plezier te hebben en te streamen voor de fans. We hadden op een dag het idee om een simracer te laten rijden, om te kijken hoe hij het zou doen. We wilden het documenteren en een grappig verhaal maken. Dat hadden we voordien ook live in mijn stream besproken. Het was nooit mijn bedoeling om iemand anders te laten rijden in de hoop een beter resultaat te behalen, want de resultaten zijn niet belangrijk voor mij en er is ook geen geldprijs mee gemoeid", stelde een emotionele Abt.

Abt had klaarblijkelijk zijn plannen niet gecommuniceerd naar Audi en de Formule E, en was verrast toen zijn stunt een eigen leven ging leiden, waarbij hij ook kritiek heeft voor de pers. "De media gingen met het onderwerp aan de slag en zetten me neer als een valsspeler zonder dat ik de kans kreeg om te vertellen wat er echt was gebeurd."

Abt beseft wel dat hij te ver is gegaan met zijn idee. "Achteraf bekeken hebben we er niet genoeg over nagedacht. We hebben een grote fout gemaakt en daarvoor neem ik de volledige verantwoordelijkheid op mij. Deze virtuele fout heeft echte gevolgen voor mij, want ik werd vandaag in gesprek met Audi verteld dat onze wegen uit elkaar zullen gaan. Het is een pijn die ik nog nooit heb gevoeld. Ik voel dat ik niet dieper kan zakken en nu aan de grond zit, maar ik ga weer opstaan."

Abt sloot de video van een kwartier af door zijn verontschuldigingen aan te bieden aan Audi, Abt en UNICEF, het goede doel van het kampioenschap.

Verschillende collega's van Abt drukten al hun sympathie uit voor de Duitser en vonden de straf buiten proportie.