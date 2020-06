Commentaar: Werd Abt te zwaar gestraft voor virtuele blunder?

Tijdens de coronacrisis en de lockdown hebben computerspelletjes het erg goed gedaan. Een platform als iRacing zag de voorbije maanden het aantal abonnees flink stijgen. Ook de echte autosportkampioenschappen zagen zich genoodzaakt om op de virtuele trein te stappen. Deels om de fans te plezieren, die wel wat entertainment konden gebruiken, maar ook deels om de constructeurs en sponsors tevreden te houden. Merken zoeken in deze tijden immers naar nieuwe manieren om klanten aan zich te binden. En rijders en teams willen hun sponsors, die de laatste tijd veel aandacht misliepen, op hun beurt waar voor hun geld bieden.

Die vermenging van de virtuele en echte wereld heeft echter heel wat nare trekjes gekregen. Want hoe serieus mag en moet je zo'n vorm van entertainment nemen? En welke gevolgen mag een misstap in een spelletje hebben op de realiteit?

De ellende begon in Amerika, waar NASCAR-rijder Bubba Wallace een sponsor verloor omdat hij na een virtuele crash besloot om met zijn Twitch-stream te kappen, in plaats van de wedstrijd proberen uit te rijden. “Wij willen niet geassocieerd worden met mensen die opgeven”, luidde de uitleg. Sorry? Wallace werd net uit de race geramd, dan is een emotionele reactie geen enkele racer vreemd. Zelfs wie zich slechts sporadisch een keer op een spelletje als F1 2019 of Gran Turismo begeeft, zal daarover kunnen meespreken.

Daarna deed Kyle Larson er een schepje bovenop, al was het in het geval van de Ganassi-rijder wel een heel ander verhaal. Larson had tijdens zijn stream - schijnbaar in gemoedelijke kring maar wel gewoon wereldwijd verspreid - het n-woord losjes eruitgegooid. Racisme kent geen grenzen tussen de echte en virtuele wereld, en dus was het niet meer dan normaal dat Larson zijn NASCAR Cup-zitje verloor. Weg dus met die Larson, al zal die na een bezinningsperiode vast wel weer een nieuwe kans krijgen.

Maar daarna begon de heisa over virtuele misstappen helemaal te ontsporen, mede door het blinde geschreeuw waardoor de klankkasten van de sociale media tegenwoordig geteisterd worden. Het dieptepunt kwam tijdens de officiële IndyCar-simrace op de oval van Indianapolis. De IndyCar stak de voorbije weken bijzonder veel energie in een virtueel kampioenschap, waaraan zo'n beetje alle fulltime rijders meededen. De meeste teams in de Amerikaanse klasse hebben het financieel niet zo breed, dus de opdracht was ook om de bestaande sponsors zoveel mogelijk aandacht te geven.

Jammer genoeg is het enige wat we ons van die reeks herinneren de actie van regerend Indy 500-kampioen Simon Pagenaud, die gastrijder Lando Norris er opzettelijk uitreed. Of Santino Ferrucci, die zijn bedenkelijke reputatie bevestigde door in een dragrace naar de finish de leidende Oliver Askew te rammen. Erg dom en onaanvaardbaar voor professionals, zeker omdat het kampioenschap verder serieus werd aangepakt, maar de hysterische reacties groeiden buiten alle proportie. Social media was in rep en roer, Pagenaud kreeg zelfs doodsbedreigingen.

En nu is er Daniel Abt, die zich in een virtuele Formule E-race liet vervangen door een professionele simracer, een serie wedstrijden voor het goede doel, en daar een leuke video over wilde maken. De ingehuurde simracer was echter een stuk sneller en agressiever dan Abt, iets wat Stoffel Vandoorne en co al snel doorhadden. Abt had zijn stunt ook niet eerst besproken met Audi of de Formule E, zodat het verhaal snel een eigen leven ging leiden en hij als valsspeler werd neergezet.

De actie van Abt is niet bepaald slim, maar legt wel een pijnpunt van dit hele virtuele verhaal bloot. Enerzijds heb je de geboren simracers als Lando Norris, Max Verstappen en Scott McLaughlin, die al jaren op hoog niveau acteren in de virtuele wereld. Maar aan de andere kant zijn er veel coureurs die voor de coronacrisis nog nooit een spel als iRacing of rFactor 2 hadden gespeeld. Om hun sponsors en fans te plezieren moesten zij dus op het laatste moment nog een setje pedalen en een stuurtje op de kop tikken. En moesten ze vele uren zwoegen om enigszins competitief voor de dag te komen en zichzelf en hun teams niet belachelijk te maken, zonder dat ze daar verder iets bij te winnen hadden.

Formule E-rijder Daniel Abt was iemand die duidelijk niet zo goed overweg kon met de sim, zeker niet in vergelijking met ervaren simracers als Stoffel Vandoorne, Maxi Günther en Pascal Wehrlein. Hij nam het virtuele avontuur dan ook niet zo serieus en wilde naar eigen zeggen vooral zijn honderdduizenden volgers op YouTube entertainen.

Abt werd na zijn stunt door de Formule E uitgesloten van de race en het virtuele kampioenschap, en moest een boete van 10.000 euro betalen aan een door hemzelf gekozen goed doel, iets wat best een proportionele straf lijkt. Daar bleef het echter niet bij, want zijn échte werkgever Audi heeft de Duitser inmiddels ook aan de kant geschoven.

Zijn we nu niet een beetje aan het doorslaan? Dat is de vraag die bij iedereen op de lippen brandt, ook bij veel van Abts collega’s. We gaan de acties van Pagenaud, Ferrucci en Abt niet goedpraten. Het drietal vertegenwoordigde hun echte team en sponsors op een publiek forum. Dan hoor je je ook op een professionele manier te gedragen om de mensen die jou een goedbetaalde baan geven niet in een kwaad daglicht te stellen.

Maar een rijder ontslaan wegens een misstap in een spelletje, gaat dat niet heel ver? We mogen niet vergeten waarom we met dit simraceverhaal begonnen zijn. Om mensen te entertainen. Streamingkanaal Twitch is wat dat betreft een mooie aanwinst. Streamers als Lando Norris, Scott McLaughlin, Charles Leclerc en Conor Daly zijn erg leuk om te volgen, waardoor fans de rijders ook op een andere manier leren kennen.

Na de exit van Abt bij Audi mogen we ervoor vrezen dat het met dat Twitch-entertainment ook snel afgelopen is. Als racers bij elke blunder in een simrace moeten vrezen voor hun job, is het sop de kool niet meer waard en zullen ze binnenkort een voor een afhaken.

We vragen ons ook af of voor iedereen dezelfde regels gelden. Het contract van Daniel Abt loopt na dit seizoen af en bovendien is hij ook op het echte circuit niet aan een sterk jaar bezig. Zou Audi dezelfde stappen ondernemen tegen uithangbord en Le Mans-winnaar Lucas di Grassi? Of vond het een manier om plaats te maken voor een Audi-coryfee als René Rast, nu het merk vertrekt uit de DTM?