Audi onverbiddelijk: Abt raakt Formule E-zitje definitief kwijt

Het incident van Abt heeft in de racewereld al veel stof doen opwaaien. Want maken we hiermee ‘een spelletje’ niet veel te groot? Audi denkt van niet en heeft vergaande consequenties aan de misstap van Abt verbonden. De Duitser werd in eerste instantie – na een initiële boete van 10.000 euro – geschorst, maar die schorsing heeft nu een permanent karakter gekregen. De wegen van Abt en Audi scheiden dus, eerstgenoemde is zijn Formule E-zitje met onmiddellijke ingang kwijt.

“Daniel Abt zal, na zes jaren en 63 races, niet langer voor Audi rijden in de Formule E”, laat het team woensdag in een officieel statement weten. De Duitser is vanaf het allereerste moment betrokken bij het Formule E-project van het merk, maar dat gezamenlijke verhaal eindigt met de online misser. “Integriteit, transparantie en consequente naleving van de regels zijn, zeker gezien het verleden, topprioriteiten bij Audi. We tolereren fouten, maar het incident dat tijdens de ‘Race at Home Challenge’ plaatsvond was geen fout. Het was een weloverwogen besluit om in strijd met de regels te handelen. Dat is voor ons een groot verschil. Daardoor hebben we jammer genoeg geen andere keuze dan afscheid te nemen van Daniel Abt.”

De coureur in kwestie heeft dinsdagavond al gereageerd op alle commotie. Hij heeft laten weten dat het om ‘een grap’ ging voor zijn volgers op sociale media. “Ik nam het spel helemaal niet zo serieus. Mijn bedoeling was om plezier te hebben en te streamen voor de fans. We hadden op een dag het idee om een simracer te laten rijden, om te kijken hoe hij het zou doen. We wilden het documenteren en een grappig verhaal maken. Dat hadden we voordien ook live in mijn stream besproken. Het was nooit mijn bedoeling om iemand anders te laten rijden in de hoop een beter resultaat te behalen, want de resultaten zijn niet belangrijk voor mij en er is ook geen geldprijs mee gemoeid", liet de geëmotioneerde Abt weten.