In november maakte Audi bekend dat het na afloop van het seizoen 2020-2021 uit de Formule E vertrekt. Vanaf het begin in 2014 heeft de in Ingolstadt gevestigde fabrikant meegedaan aan het elektrische kampioenschap, waarvan de laatste vier seizoenen als officieel fabrieksteam. Als Formule E-franchise had Audi de kans om de inschrijving voor het kampioenschap te verkopen aan geïnteresseerde partijen en daarmee wat geld te verdienen aan de terugtrekking, maar de deadline daarvoor is nu verstreken. In een verklaring maakt Audi duidelijk dat er met enkele partijen werd gesproken, maar dat een formeel contract niet op tijd getekend kon worden. Daardoor gaat de Formule E zich zelf ontfermen over het verkoopproces.

“Zoals gepland betekent dit seizoen het einde van onze succesvolle betrokkenheid [in de Formule E] met ons fabrieksteam Audi Sport ABT Schaeffler”, leest de verklaring van Audi. “Onze licentie gaat aan het eind van het seizoen terug naar FEO, zoals de reglementen voorschrijven. Er waren gesprekken met geïnteresseerde partijen, maar om verschillende redenen werd er geen contract afgesloten.” In gesprek met Motorsport.com ging teambaas Allan McNish er dieper op in. “Er is een aantal natuurlijke deadlines, zowel van technische als contractuele aard. Toen in december duidelijk werd dat wij er uit zouden stappen, hebben we veel gesprekken gevoerd. We hebben heel hard geprobeerd ervoor te zorgen dat de entiteit, het team, verder zou leven, maar helaas lukte dat niet in de tijd die we hadden.”

Hoewel men geen publiek antwoord kon geven was ABT een van de partijen met interesse om de inschrijving van Audi over te nemen. Een woordvoerder van Audi bevestigde tegenover Motorsport.com dat ABT in dat geval toestemming zou krijgen om in de Formule E een samenwerking aan te gaan met een partner buiten de Volkswagen Group. Voor het laatste seizoen in de elektrische klasse heeft Audi voor het eerst volledig binnenshuis een aandrijflijn ontwikkeld, die naast het fabrieksteam ook door klantenteam Envision Virgin wordt gebruikt. Dat team kan ook in 2021-2022, het eerste jaar na het vertrek van het fabrieksteam, gebruikmaken van de aandrijflijn.