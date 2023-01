Audi-directeur McNish: “Altijd moment waarop alles samenvalt”

Sauber racet in 2023 nog onder de vlag van Alfa Romeo, maar daarna loopt die samenwerking ten einde. Per 2026 wordt de Zwitserse equipe het fabrieksteam van Audi. Het merk met de vier ringen treedt in dat jaar, waarin ook het nieuwe power unit-reglement van kracht wordt, toe tot de Formule 1. “Er is altijd een moment waarop alles samenvalt”, zegt Allan McNish op Autosport International in Birmingham tegen Motorsport.com.

“Dat is nu zeker het geval met de nieuwe technische regels en met waar het bedrijf staat. De regelwijzigingen voor 2026 bieden een goede basis voor de voorbereidingen. Het is heel opwindend. Iedereen staat te popelen, maar tegelijkertijd is er nog veel werk te doen tussen nu en het echte moment: de eerste race”, vervolgt McNish. Met het oog op haar F1-entree, is Audi haar faciliteiten in Neuburg an der Donau flink aan het uitbreiden. Zo komt er een gebouw bij met een oppervlakte van 3.000 vierkante meter voor de ontwikkeling van de F1-krachtbron.

McNish zegt dat de ontwikkeling van de power unit van Audi zich in de beginfase bevindt, aangezien de samenwerking met Sauber officieel pas in 2026 begint. Toch is het enthousiasme over het F1-project voelbaar bij de Duitse fabrikant. “Er komen steeds meer personeelsleden bij, wat interessant en leuk is”, zegt de voormalig Formule 1-coureur. “Er komt elke dag wel een e-mail binnen met een nieuw persoon en een nieuw gezicht dat je vertelt wat ze doen. Er zit echt vaart in, dat is heel positief. Het is een nieuw project, iets dat vanaf nul wordt opgebouwd. Dat is zonder twijfel heel goed voor ons. Ik denk dat er op dit moment veel lachende gezichten zijn.”

