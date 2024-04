Yamaha test met geheel nieuwe motor tijdens MotoGP-test Jerez

Fabio Quartararo is inmiddels overtuigd om langer bij het fabrieksteam van Yamaha in de MotoGP te blijven, maar dat betekent niet dat de Japanse fabrikant nu kalm aan doet. De achterstand op de Europese fabrikanten is nog altijd behoorlijk te noemen en dus is er werk aan de winkel om het gat te verkleinen. Tijdens de collectieve MotoGP-test in Jerez van aankomende maandag kunnen Quartararo en teamgenoot Álex Rins dan ook beschikken over de nodige nieuwe onderdelen voor de M1. “Yamaha test maandag een nieuw motorblok, een nieuw chassis, een nieuwe achterbrug en wat aerodynamica. Het is een nieuwe motorfiets”, bevestigt een bron binnen Yamaha aan Motorsport.com.

Tijdens de test van aankomende maandag begint Yamaha met de huidige motorfiets, die wel voorzien wordt van de nieuwe krachtbron. Daarna worden de nieuwe onderdelen stukje bij beetje toegevoegd om het een en ander te kunnen vergelijken en te achterhalen welke iets opleveren en welke niet. Met enkele onderdelen wilde Yamaha dat vorige week al doen tijdens een test in Barcelona, waar testrijder Cal Crutchlow bij in actie kwam. Regen bleek echter spelbreker, waardoor de aanwezige onderdelen gehaast werden getest en niet bepaald kon worden of ze echt iets opleverden. “Het was een slechte test. Wederom speelde het slechte weer ons parten”, zei de bron binnen Yamaha daarover.

De test in Barcelona was niet de eerste van Yamaha die recentelijk in het water is gevallen. Zo bleef het merk uit Iwata na de Portugese Grand Prix in Portimão hangen om Quartararo en Rins kilometers te laten maken. Slecht weer, wind en vuil op het asfalt zorgden ervoor dat zij in totaal niet meer dan zes ronden konden rijden. Bovendien was er tijdens deze test slechts één nieuw motorblok waar Quartararo mee kon testen. Aanstaande maandag geldt dat zowel Quartararo als Rins de beschikking heeft over het gehele pakket met nieuwigheden.

Yamaha heeft vanwege de concessies ook mogelijkheden om tijdens raceweekenden een nieuwe krachtbron te testen. De motorblokken zijn niet verzegeld en dat maakt het mogelijk om een motorblok van een andere specificatie te gebruiken, maar het is onwaarschijnlijk dat het merk dit ziet zitten. Zo mogen de Yamaha-rijders gedurende het seizoen maximaal negen motorblokken gebruiken, waarvan zij er niet eentje willen opofferen om iets nieuws te testen.