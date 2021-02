Superieure De Vries snelt naar eerste Formule E-zege in Riyadh

De Vries wist zich onder het kunstlicht ook al verzekerd van de beste startplek. Dat was in twee opzichten een noviteit. Om te beginnen fungeerde Riyadh vrijdag als decor van de allereerste nachtrace in de Formule E, vanaf dit jaar trouwens een officieel wereldkampioenschap van de FIA. Daarnaast wist De Vries als eerste Nederlander pole-position te pakken in de elektrische raceklasse. Robin Frijns wist al wel tweemaal te zegevieren, maar met pole zorgde de Friese coureur voor een noviteit in de Nederlandse autosporthistorie. De fabriekscoureur van Mercedes deed het bovendien in stijl, met een voor Formule E-begrippen gapend gat.

De Vries sterk uit de startblokken, Bird en Lynn snel klaar

Iets later op de vrijdagavond begon De Vries ook meteen voortvarend aan de ouverture van het zevende seizoen. Hij gaf zijn masterclass uit de kwalificatie een goed vervolg en wist pole-position probleemloos om te zetten in kopstart. De Nederlander nam de touwtjes nadien ook maar meteen in handen op het stratencircuit, gevolgd door Pascal Wehrlein en regerend DTM-kampioen René Rast. De Audi-coureur probeerde bij de start overigens wel te profiteren van wielspin bij Wehrlein, maar kwam bedrogen uit. De voormalig F1-piloot remde bijzonder laat en behield zo zijn tweede positie. Voorlopig althans, want het tij zou nog keren voor hem.

Wehrlein, dit jaar uitkomend voor Porsche, kon het tempo van De Vries namelijk geen moment echt volgen. De Formule 2-kampioen van 2019 gaf geen krimp en reed op kousenvoeten twee seconden voorsprong bij elkaar. Het was voor Rast reden genoeg om nog eens bij Wehrlein te kijken voor P2. Ditmaal had hij meer succes. Met aardig wat lef en een actie buitenom wist Rast zijn landgenoot te verschalken voor de tweede stek, waarna de jacht op De Vries werd ingezet. Die jacht bracht hem gestaag dichterbij, al kwam er ook hulp uit onverwachte hoek.

Sam Bird en Mahindra-coureur Alex Lynn staken om precies te zijn de helpende hand toe. Ervaren rot Bird, vorig jaar nog teamgenoot van Frijns bij Virgin, probeerde het ietwat enthousiast bij zijn landgenoot. Bird keek eerst aan de buitenkant, dook laat naar binnen en vond precies daar Lynn op zijn weg - die de deur overigens ook nogal rigoureus dichtgooide. Twee uitvalbeurten en de eerste safety car van het nieuwe seizoen waren de gevolgen.

Koele De Vries overleeft ook tweede safety car

Door die neutralisatie kon De Vries opnieuw beginnen aan het hele karwei, met Rast en de sterk opgeklommen Edoardo Mortaro in zijn spiegels. De Venturi-coureur maakte onder meer indruk met een onvervalste dubbelslag: hij wist Evans en Wehrlein in één klap te verschalken voor P3. De Zwitser loerde na de eerste herstart op meer en juist dat bleek koren op de molen voor De Vries. Terwijl Rast achterom moest kijken, trok De Vries opnieuw een gat. De Mercedes-piloot activeerde zijn attack mode en leek op weg naar winst, maar daarvoor moest hij nog wel een nieuwe safety car overleven. Ditmaal vergaloppeerde BMW-rijder Maximilian Günther zich.

Met nog vijf minuten op de klok werd het veld losgelaten voor wat een bloedstollende sprintrace beloofde te worden. Zover liet De Vries het echter niet meer komen. Terwijl Mortara zijn attack mode activeerde in de strijd met Rast, verdween de elektrische Zilverpijl van De Vries steeds verder aan de horizon. De Vries reed met groot vertoon van macht naar zijn eerste zege in de Formule E, de derde Nederlandse zegetocht in totaal. Op het eerste FE-podium van 2021 werd hij vergezeld door Mortara en Jaguar-coureur Evans. Rast moest genoegen nemen met P4, voor de teruggezakte Wehrlein. Stoffel Vandoorne legde beslag op P8, Frijns klom na zijn crash in de tweede vrij training nog op naar de zeventiende plaats.

Formule E Riyadh E-Prix 1 - volledige uitslag van de race: