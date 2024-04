Pedrosa: "Gezien progressie niet onmogelijk dat Acosta GP Spanje wint"

Pedro Acosta maakt in zijn debuutseizoen in de MotoGP tot dusver een uitstekende indruk. De GasGas Tech3-rijder is in Portugal en de Verenigde Staten al op het podium geëindigd en bezet daardoor de vierde plek in de tussenstand, op 26 punten van leider Jorge Martín. Voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje is dan ook de vraag hoelang het nog duurt voordat Acosta een zege boekt. Dani Pedrosa, dit weekend met een wildcard van KTM van de partij, sluit niet uit dat het in Spanje al gebeurt. “Ik weet niet hoe ik deze vraag moet beantwoorden, maar gezien zijn progressie is het mogelijk. Het is zeker niet onmogelijk”, erkent de testrijder van KTM.

Pedrosa heeft dit jaar al het nodige testwerk verricht, maar alleen tijdens de shakedowntest in Maleisië deelde hij even het circuit met Acosta. Veel leerde hij toen niet over de rijstijl van zijn 19-jarige landgenoot. “Ik ben benieuwd. Tijdens de test in Jerez probeerden we tijd te vinden om samen te rijden, maar hij had een probleem met zijn motor en daardoor kon het niet. Ik kon hem niet bekijken. Hij heeft mij enkele ronden gevolgd, maar hij kreeg een probleem toen ik hem zou volgen”, legt de 38-jarige veteraan uit. Ook uit de telemetrie is hij nog niet veel wijzer geworden. “Ik heb zijn telemetrie nog niet bekeken, maar ik heb gehoord dat hij heel goed remt.”

De uitstekende start van Acosta valt samen met een minder goed begin van het seizoen voor Brad Binder. De nummer vier van vorig jaar staat na een crash in de sprintrace in Portugal en het missen van Q2 de Verenigde Staten achtste in de titelstrijd. Toch heeft de Zuid-Afrikaan het niet lastig volgens Pedrosa. “Hij is volgens mij blij met de motor. Ik weet ook niet precies waarom het in sommige races niet lekker ging”, verklaart hij. “Op sommige momenten passen het circuit of de afstelling van de motor niet bij wat je wil. Wat dat betreft, is Pedro een geweldige motivatie voor alle rijders en ik denk dan ook dat Brad hier goed zal gaan.”

Pedrosa test nieuwe onderdelen in Jerez

Tegen die achtergrond staat Pedrosa voor zijn eerste raceoptreden van het huidige MotoGP-seizoen. Vorig jaar stond de Catalaan in Jerez ook op de grid, waarbij hij grote indruk maakte door beide races in de top-zeven te eindigen. Er wordt veel van hem verwacht, maar zelf kan Pedrosa daar weinig mee. “Wat betreft de verwachtingen van de fans kan ik niets zeggen. Onze aanpak is dit weekend hetzelfde als vorig jaar: proberen zoveel mogelijk te genieten, zoveel mogelijk conclusies trekken over de dingen die we testen en alles verifiëren wat we al in raceformat getest hebben. De fabriekscoureur testen dat maandag, als alles goed gaat”, legt hij uit.

Gevraagd naar welke nieuwigheden hij gaat testen, hult Pedrosa zich in nevelen. “We testen verschillende dingen voor de motor die je met het blote oog kunt zien, maar ook dingen die je niet kunt zien. Het interessante is dat we het vorig jaar goed hebben gedaan, waardoor we sneller zijn geworden.” Een ding wil hij wel uit de doeken doen: hij test onder meer een ietwat aangepast motorblok. “Ons motorblok is niet precies hetzelfde als die van de andere KTM-rijders, maar er zijn slechts kleine verschillen. Ik weet niet of die krachtbron gedurende het seizoen door de anderen gebruikt kan worden. Het plan is dat zij er maandag mee testen als alles goed gaat.”