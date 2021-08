Winkelhock vervangt Floersch tijdens DTM-weekend op Nürburgring

De 20-jarige Floersch debuteert dit jaar in het vernieuwde DTM-kampioenschap, maar tijdens het raceweekend op de Nürburgring is de Duitse Audi-coureur verhinderd. In het weekend van 21 en 22 augustus neemt de blondine samen met teamgenoten Beitske Visser en Tatiana Calderon namelijk met een LMP2-bolide van Richard Mille Racing deel aan de 24 uur van Le Mans, die samenvalt met het DTM-weekend in de Duitse Eifel.

“Ik zal niet aan het raceweekend op de Nürburgring deelnemen omdat ik dan op Le Mans race”, bevestigt Floersch aan Motorsport.com. De keuze om voorrang te geven aan een tweede deelname aan de Franse autosportklassieker is volgens Floersch al aan het begin van het jaar besproken met haar hoofdsponsor en het team van ABT: "Le Mans is een van de grootste evenementen op de autosportkalender en we hebben het aan het begin van het jaar ook al besproken. Abt en Schaeffler hebben me gelukkig toestemming gegeven."

Ervaren vervanger

Hoewel Floersch de identiteit van haar vervanger nog niet wil verklappen, kan Motorsport.com al melden dat haar Audi R8 LMS op de Nürburgring bestuurd zal worden door Marcus Winkelhock. De 41-jarige Duitser maakt daarmee zijn eenmalige rentree in de DTM, nadat hij van 2004 tot en met 2010 ook al 49 races reed in het Duits kampioenschap. Winkelhock lijkt de perfecte kandidaat voor de eenmalige invalbeurt. De Duitser is namelijk al goed bekend met het circuit, waar hij in 2007 tijdens zijn enige Grand Prix-deelname met het F1-team van Spyker voor een stunt zorgde door kortstondig aan de leiding te rijden in de stromende regen.

Naast het circuit kent ook de Audi R8 LMS GT3 weinig geheimen meer voor Winkelhock. De Duitser racet al jarenlang met GT’s en nam dit jaar al met een Audi deel aan onder meer de 24-uursraces op de Nürburgring Nordschleifde en Spa-Francorchamps. Ook neemt hij dit jaar deel aan de Sprint Cup van de GT World Challenge Europe.

Het DTM-weekend op de Nürburgring vindt plaats van 20 tot en met 22 augustus. Voordat het zover is komt het kampioenschap dit weekend eerst nog in actie op het Belgische circuit van Zolder.