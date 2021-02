Lynn ontslagen uit ziekenhuis, Vergne moet podium inleveren

Vergne werd zaterdag derde achter Jaguar-coureur Sam Bird (#P1) en de uitstekende Virigin-coureur Robin Frijns (#P2), maar de Fransman kreeg na afloop van de race een tijdstraf en moest zijn trofee derhalve us afstaan aan Felix da Costa die in eerste instantie als vierde was geëindigd.

De twee DS Techeetah-coureurs hadden het op het Riyadh Street Circuit - niet voor het eerst - flink met elkaar aan de stok, maar dat was niet de reden waarom de Fransman bestraft werd. Vergne kreeg 24 strafseconden aan z'n broek omdat hij zijn aanvalsmodus slechts één keer had gebruikt. Die attack mode moet tijdens de race twee keer gebruikt worden, maar toen de tweede E-Prix van het seizoen in de 29ste ronde vanwege het ongeluk van Alex Lynn werd geneutraliseerd en later zelfs helemaal werd afgevlagd, had Vergne zijn aanvalsmodus slechts één keer gebruikt.

De beslissing zal nog wel enige discussie opleveren omdat het activeren van de aanvalsmodus niet is toegestaan tijdens een dubbele gele vlag en Vergne met het afvlaggen van de race dus nooit de mogelijkheid had om aan het reglement te voldoen.

Lynn ontslagen uit het ziekenhuis

Alex Lynn is overigens weer ontslagen uit het ziekenhuis, zo meldt zijn team Mahindra Racing. Het slachtoffer van de zware crash (en aanstichter van het voortijdig afvlaggen van de race) heeft enkele onderzoeken ondergaan, maar maakt het prima. Wat er precies misging bij het ongeluk van de Engelsman bleef lang onduidelijk, het ongeluk zelf was niet in beeld gebracht. Op een later vrijgegeven video zien we Lynn opeens op zijn kop door het beeld vliegen en de muur inschieten. De race werd direct na het ongeluk geneutraliseerd en uiteindelijk dus volledig gestopt.