Lynn '100 procent' ongedeerd na zware crash in Riyadh

Lynn vocht in de slotfase van de tweede race om de veertiende plaats met Jaguar-rijder Mitch Evans toen de twee op het lange rechte stuk na bocht 17 met elkaar in aanraking kwamen. Het incident werd niet vastgelegd door de tv-camera’s, maar zondag publiceerde de Formule E bewakingsbeelden waaruit bleek dat de Mahindra van Lynn gelanceerd werd en enkele tientallen meters ondersteboven over het asfalt gleed. Na de crash werd Lynn direct overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis, maar hij werd na onderzoek dezelfde avond nog ontslagen.

Minder dan 48 uur na de crash publiceerde Mahindra een video op social media waarin Lynn zijn verhaal doet. “Hallo allemaal, ik wilde even een kleine update geven na de race van zaterdag”, aldus Lynn. “Ik kan rustig stellen dat de wedstrijd een dramatischer einde kreeg dan ik had gehoopt. Maar ten eerste wil ik melden dat ik 100 procent fit ben, geen enkele blessure. Ik wil Mahindra, de FIA en ook de Formule E bedanken voor de veiligheid van de wagens. Ten tweede wil ik iedereen bedanken voor de aardige berichten die ze gestuurd hebben, het doet me enorm goed en ik waardeer het heel erg. Vanaf nu maak ik me klaar voor de race in Rome. Ik wil gauw weer racen met de snelle Mahindra.”

Lynn heeft in Riyadh geen enkel punt gescoord. In de eerste race kwam hij namelijk in de openingsronde in aanraking met Sam Bird, waarvoor hij uiteindelijk een gridstraf zou ontvangen. Mahindra staat na het eerste raceweekend op de elfde plaats bij de teams.

VIDEO: Bekijk hier de crash van Alex Lynn