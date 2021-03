Neom aast op organisatie E-Prix van Saudi-Arabië

De Formule E was in 2018 een van de eerste internationale sportklassen dat ervoor koos om een evenement in Saudi-Arabië te organiseren. Als locatie voor de E-Prix werd Al-Diriyah aangewezen, een historisch district in hoofdstad Riyad. Na de Formule E werd ook de Dakar Rally naar Saudi-Arabië gehaald, terwijl later dit jaar ook onder andere de Extreme E en de Formule 1 zullen volgen.

Stad van de toekomst

De reeks aan sportevenementen maken deel uit van het Saudi Vision 2030-programma, het initiatief waarmee Saudi-Arabië zich in navolging van onder andere Dubai en Abu Dhabi meer als toeristische trekpleister wil profileren om zo minder afhankelijk te worden van haar inkomsten uit de olie-industrie. Als een van de toeristische trekpleisters wordt ook Neom naar voren geschoven, een stad die nog enorm in ontwikkeling is maar wordt neergezet als ‘de stad van de toekomst’.

In Neom zal duurzaamheid en innovatie een grote rol gaan spelen. Niet voor niets diende de stad aan de Rode Zee in januari nog als locatie voor de persconferentie waar de Dakar-organisatie haar duurzame mobiliteitsplannen voor de toekomst presenteerde. Ook aast de stad op een plekje op de Extreme E-kalender, de nieuwe raceklasse voor elektrische offroad-voertuigen die begin volgende maand in het eveneens Saudische Al Ula van start gaat. Een logische vervolgstap voor Neom is dan ook de organisatie van een Formule E-race door de eigen straten.

'Geen twijfel' over komst Formule E naar Neom

“Saudi-Arabië heeft kenbaar gemaakt dat het de ambitie heeft om meerdere vormen van autosport te organiseren”, vertel Neom Sports Partnership-directeur Neal Coupland aan Motorsport.com. “Neom ziet het erg zitten om in de toekomst mogelijk een Formule E-race te organiseren.”

De Formule E-organisatie heeft nog voor de komende acht jaar een contract met Saudi-Arabië voor de organisatie van een E-Prix, al staat daarin niets vermeld over de locatie van de race. Neom stelt zich dan ook graag kandidaat: “We gaan graag serieus met ze in gesprek”, vervolgt Coupland. “We hebben al gesproken met de organisaties van de Formule E en de Extreme E en zijn erg enthousiast over de ontwikkelingen. Ik heb er geen twijfels over dat de Formule E naar Neom zal komen. We weten alleen nog niet in welk jaar dat gaat zijn.”

Neom heeft zich op commercieel vlak al verbonden met het Formule E-team van Mercedes. Zo prijken de logo’s van de stad dit seizoen op de bolides van Nyck de Vries en Stoffel Vandoorne en verzorgde laatstgenoemde eerder dit jaar al een Formule E-demonstratie in Neom.