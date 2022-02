Hoe de BMW Z4 het leven van Nick Catsburg veranderde

Nick Catsburg was amper 16 jaar oud toen de in Amersfoort geboren coureur zijn eerste stappen zette in de autosport. Na een jaartje in de Seat Cupra Cup was hij in 2005 succesvol in de Formule Ford, waarna hij in 2007 met MP Motorsport debuteerde in de Formule Renault 2.0. Catsburg streed twee seizoenen voorin mee in het kampioenschap, maar koos er in 2009 voor om weer te gaan racen met een dak boven zijn hoofd. Van die beslissing plukte hij een jaar later de vruchten, toen hij met TDS Racing zeven races won in de Mégane Trophy en daarmee overtuigend kampioen werd.

In 2011 maakte Catsburg op 23-jarige leeftijd de overstap naar de GT-racerij. In de FIA GT1 deelde hij eerst met Mike Hezemans een Corvette, om later in het jaar met voormalig Formule 1-coureur Enrique Bernoldi een team te vormen in een Nissan. Datzelfde jaar reed hij ook in het Europees FIA GT3-kampioenschap, maar dan wel als pay driver: “Het was met een amateur dus de bedragen lagen lager dan we dachten, maar ik heb wel betaald om te rijden toen”, blikt Catsburg terug.

Telefoontje uit België

De spaarpot was in 2012 wel grotendeels leeg, waardoor Catsburg dat jaar noodgedwongen een stapje terug moest zetten. Met een BMW M3 van Ekris Motorsport kwam hij uit in de Dutch GT: “Ik moest genoegen nemen met minder, omdat we niet meer het geld hadden.” Een telefoontje uit België veranderde echter alles: “Ik kreeg een belletje van Marc VDS, of ik Maxime Martin kon vervangen. Hij had een rib gebroken, waardoor ik deel kon nemen aan races die er wat meer tussenuit sprongen. In de jaren daarna ben ik wat werk blijven doen voor Marc VDS.”

Bij de Belgische renstal maakte Catsburg kennis met de BMW Z4 GT3 en nam hij onder andere deel aan de Blancpain Endurance Series en 24 uursraces op Spa-Francorchamps en Zolder. In 2013 hielp hij Marc VDS aan het teamkampioenschap in de Blancpain Endurance Series, won hij een VLN-race op de Nürburgring en was hij ook sterk onderweg in de 24 uur van Spa, totdat een lege accu roet in het eten gooide.

Succes op Spa-Francorchamps

In 2015 nam Catsburg sportieve revanche in de 24 uur van Spa-Francorchamps, die ook wel wordt omschreven als de grootste GT3-race ter wereld. “Dit was het jaar waarin alles op zijn plek viel”, blikt Catsburg terug op het laatste jaar van de Z4 als BMW’s uithangbord in de GT-racerij. Catsburg en teamgenoten Markus Palttala en Lucas Luhr leken de zege op hun buik te kunnen schrijven toen het trio al vroeg in de race tegen een achterstand van twee ronden aankeek. Een te vroege wissel naar slicks wierp hen op een regenachtig Spa ver terug, maar in de nachtelijke uren schitterde Catsburg met de Z4, om uiteindelijk in de strijd om de zege af te rekenen met de Audi van Stephane Ortelli.

“Zo’n race overkomt je niet heel erg vaak. Soms wens ik wel eens dat ik nog een keer zo’n race als die heb”, kijkt Catsburg terug op die ene 24 uursrace in de Belgische Ardennen in 2015. “Die race verliep zo gemakkelijk. Ik weet nog dat er een paar vrienden van mij in de pits stonden. Ik was een beetje met ze aan het kletsen en slap aan het ouwehoeren toen ik opeens zoiets had van: Oh ja, de auto is in de pits. Ik sprong in de auto voor een dubbele stint en kwam er toen achter dat ik met afstand de snelste man op de baan was. Ik voelde me die race echt in de zone, het liep zo lekker. Dat is echt uniek. Gedurende je carrière heb je echt niet heel veel van dat soort momenten.”

Nick Catsburg wint op Spa-Francorchamps. Foto: Vision Sport Agency

Catsburg had duidelijk een klik met de Z4, een auto waar menig coureur zeker in de beginjaren de handen vol aan had: “Hij was zo lastig te besturen, hij was echt heel snappy aan de achterkant. In zijn laatste levensjaren werd hij echter enorm verbeterd.” Het paste wel bij de rijstijl van Catsburg, die “op de een of andere manier altijd wel matchte”. Het was voor Catsburg dan ook flink wennen toen BMW in 2016 overstapte naar de M6 GT3, een auto met een langere wielbasis. Die maakte de worstelingen van Catsburg alleen maar groter: “Vooral in het eerste jaar had ik echt zoiets van: Ah man, ik zou willen dat we terug konden wisselen naar de Z4.”

Uiteindelijk vond Catsburg toch nog zijn draai in de M6 GT3, waarmee hij talloze kilometers maakte als BMW-fabrieksrijder en in 2020 op de Nordschleife ook de 24 uur van de Nürburgring won. De Z4 GT3 houdt echter een bijzonder plekje in zijn hart, ook vanwege de heerlijke soundtrack van de 4.4-liter V8. Die kan misschien nog net niet tippen aan het gedonder van de Corvette C8.R waarmee Catsburg vorig jaar de 24 uur van Daytona won en tweede werd tijdens de 24 uur van Le Mans, maar het mag de pret niet drukken. “Het maakt het hele plaatje wel compleet. Elke keer als ik weer een video zie denk ik: Wow, dat was echt een mooie tijd. Voor mij was het echt the time to be alive. Niet alleen vanwege de looks en het geluid van die auto, maar ook vanwege de goede herinneringen aan het team en de goede prestaties die ik ermee behaald heb.”

#46 Marc VDS Racing Team BMW Z4: Markus Palttala, Nicky Catsburg, Lucas Luhr Foto: Vision Sport Agency