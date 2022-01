Nieuwe kalender W Series: Geen Zandvoort, debuut in Azië

Voor het derde seizoen van de W Series heeft de organisatie gekozen voor vijf circuits waar de raceklasse nog niet eerder op gereden heeft. De drie overige banen maakten eerder wel al deel uit van de racekalender. Net als afgelopen jaar zal het kampioenschap ook in 2022 weer gaan racen in het voorprogramma van de Formule 1. Het zorgt ervoor dat de vrouwenklasse ook dit jaar weer de nodige uitstapjes maakt buiten het Europese vasteland. Voor het eerst zal dit jaar zelfs de helft van het seizoen afgewerkt worden buiten Europa.

Het nieuwe seizoen gaat begin mei van start in Miami, waar de W Series in het voorprogramma van de inaugurele Grand Prix van Miami gaat racen op een gloednieuw semi-stratencircuit naast het Hard Rock Stadium van de Miami Dolphins. Daarna trekt het kampioenschap naar Europa om gedurende de zomer te racen op de circuits van Barcelona, Silverstone, Paul Ricard en de Hungaroring.

Na een onderbreking van ruim twee maanden trekt het kampioenschap begin oktober voor het eerst naar Azië. In het voorprogramma van de Grand Prix van Japan zal er namelijk gereden gaan worden op het befaamde circuit van Suzuka. Het seizoen wordt aan de andere kant van de Stille Oceaan afgesloten. Allereerst staat er met het Circuit of the Americas in Austin een tweede race op Amerikaanse bodem op de planning, waarna de seizoensfinale wordt verreden op het Mexicaanse Autodromo Hermanos Rodriguez.

Globaal kampioenschap

“De uitbreiding van de W Series zet voort met de presentatie van de racekalender voor 2022, waarin we meer circuits en landen in één seizoen zullen bezoeken dan ooit tevoren”, aldus Catherine Bond Muir, CEO van de W Series. “Vorig jaar sloten we een belangrijk partnerschap met de Formule 1 en bewees onze getalenteerde groep vrouwelijke coureurs dat ze thuishoren op het grootste podium van de autosport. Hun talent en vastberadenheid trok de aandacht van het wereldwijde publiek, wat uiteindelijk leidde tot een zinderende seizoensfinale in Austin, waar 400.000 toeschouwers zagen hoe Jamie Chadwick succesvol haar titel verdedigde.”

“Ik ben blij dat we dit jaar terugkeren naar het Circuit of the Americas, Silverstone en Hongarije en voor het eerst de W Series naar Miami, Spanje, Frankrijk, Mexico en Japan brengen. Die laatst race markeert een nieuwe mijlpaal voor de W Series, aangezien we daarmee ook debuteren in Azië. We hebben nooit een geheim gemaakt van onze intentie om de W Series een globaal kampioenschap te maken. Met deze kalender zetten we een nieuwe stap in die richting.”

Ross Brawn, sportief directeur van de Formule 1, vult aan: “We zijn trots om aan te kondigen dat de W Series ons dit jaar bij acht Formule 1-races zal vergezellen. Het is echt ongelofelijk om de ontwikkeling van dit kampioenschap te mogen aanschouwen, terwijl we blijven werken aan de diversiteit binnen de autosport. Het is mooi om te zien dat de klasse dit jaar vijf nieuwe circuits aandoet, waaronder een debuut in Azië. Het is extreem belangrijk dat iedereen in de sport een kans krijgt om het hoogste niveau te bereiken. Onze samenwerking met de W Series toont aan dat we alsmaar werken aan het vergroten van de diversiteit binnen de Formule 1.”

Kennismakingstest in Arizona

Het is nog niet bekend welke coureurs gaan deelnemen aan het derde seizoen van de W Series. De top-acht van het voorbije seizoen heeft automatisch een plekje op de grid gescoord voor 2022, al hebben Jamie Chadwick en Alice Powell – de nummers één en twee van 2021 – al te kennen gegeven dat ze dit jaar hoogstwaarschijnlijk niet terugkeren in het kampioenschap. Volgende week vindt in Amerika een uitgebreide testsessie plaats voor coureurs die geïnteresseerd zijn in een deelname aan de W Series. De Nederlandse Emely de Heus is één van de veertien rijdsters die op de Inde Motorsports Ranch in Arizona mag kennismaken met het kampioenschap.

Racekalender W Series

6-8 mei: Miami, Amerika

20-22 mei: Barcelona, Spanje

1-3 juli: Silverstone, Groot-Brittannië

22-24 juli: Paul Ricard, Frankrijk

29-31 juli: Hungaroring, Hongarije

7-9 oktober: Suzuka, Japan

21-23 oktober: Circuit of the Americas, Amerika

28-30 oktober: Autodromo Hermanos Rodriguez, Mexico