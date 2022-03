Visser en De Heus vormen Nederlandse afvaardiging W Series 2022

Vorig jaar pakte W Series de draad weer op nadat er in 2020 niet werd geracet vanwege het coronavirus. Net als tijdens de eerste editie van het kampioenschap in 2019 ging Jamie Chadwick met de titel aan de haal. De coureur uit het opleidingsprogramma van Williams F1 heeft echter geen stap hogerop weten te maken en kondigde recent al aan dat zij in 2022 weer in W Series actief zou zijn. Dat is inmiddels bevestigd, want de raceklasse voor vrouwen heeft een deelnemerslijst met zeventien namen naar buiten gebracht voor het aankomende seizoen.

Op de deelnemerslijst staan twaalf vrouwen die vorig jaar ook actief waren in W Series. Naast Chadwick keert runner-up Alice Powell terug in de klasse. Ook Emma Kimilainen, Nerea Marti, Sarah Moore, Fabienne Wohlwend, Belen Garcia, Jessica Hawkins, Marta Garcia en Bruna Tomaselli doen weer mee. Voor Abbi Pulling geldt dat zij in 2022 een heel seizoen voor haar rekening neemt in de W Series, nadat zij vorig jaar enkele gastraces mocht rijden als reservecoureur van de klasse. Tenslotte is ook Beitske Visser dit jaar weer van de partij.

De afgelopen twee W Series-seizoenen was Visser de enige Nederlandse afgevaardigde in de klasse, maar in 2022 komt daar verandering in. Ze krijgt gezelschap van Emely de Heus, een van maar liefst vijf debutanten die zeker zijn van een volledige campagne in het kampioenschap. Vorig jaar reed De Heus nog in het Spaanse Formule 4-kampioenschap, waarna ze bij pre-season tests in Arizona en Barcelona een plek heeft afgedwongen in W Series. De vier overige debutantes zijn Tereza Babickova, Bianca Bustamente, Chloe Chambers en Juju Noda. Laatstgenoemde is de 16-jarige dochter van voormalig F1-coureur Hideki Noda en is tevens de jongste deelneemster in de klasse.

Het W Series-seizoen 2022 wordt opnieuw in het voorprogramma van de Formule 1 afgewerkt en omvat acht krachtmetingen. De eerste staat gepland voor het weekend van 6 tot 8 mei in Miami. Daarna volgen vier Europese races, gevolgd door een internationale reeks races in Japan, de VS en Mexico om het seizoen af te sluiten.

Deelnemerslijst W Series 2022

Coureur Land Tereza Babickova Tsjechië Bianca Bustamente Filipijnen Jamie Chadwick Groot-Brittannië Chloe Chambers Verenigde Staten Emely de Heus Nederland Belén García Spanje Marta Garcia Spanje Jessica Hawkins Groot-Brittannië Emma Kimiläinen Finland Nerea Martí Spanje Sarah Moore Groot-Brittannië Juju Noda Japan Alice Powell Groot-Brittannië Abbi Pulling Groot-Brittannië Bruna Tomaselli Brazilië Beitske Visser Nederland Fabienne Wohlwend Liechtenstein