Dakar doet plannen uit de doeken voor ‘groene toekomst’

GCK Energy en het Saudische bedrijf Desert Technologies hebben de handen ineengeslagen om het bivak van de Dakar Rally volledig te laten draaien op zonne-energie. Ook moet er in de toekomst gelegenheid zijn om elektrische voertuigen op te laden. Dit wordt gedaan om de Dakar duurzamer te maken. De ASO plant dat het in 2024 mogelijk moet zijn om het bivak met duurzame energie te laten werken. Ook moeten alle deelnemende voertuigen in 2030 aangedreven worden door groene energie. Het bivak in Neom was voor GCK Energy een test. In totaal werden er zo’n 630 zonnepanelen opgesteld die dagelijks goed waren voor 1,2 megawatt aan energie. Het bedrijf heeft daarnaast een grote unit waar de opgewekte energie in opgeslagen kan worden zodat het op een later tijdstip ingezet kan worden.

“Onze visie is dat het bivak moet bestaan op schone energie”, zei GCK-oprichter Gilles Rocchia in gesprek met Motorsport.com. “De opgeslagen energie gedurende de dag wordt gebruikt om de faciliteiten aan de gang te houden, dan hebben we het over onze volledig elektrische GCK E-Blast 1-wagen, de persruimte en de videomuur van de organisatie. Uiteindelijk moeten alle faciliteiten van de organisatie in het bivak aangedreven worden met schone energie. We zijn klaar om dat vanaf 2022 te doen. We hebben het over drie grote containers en eentje voor de opslag, dus de uitdaging is wat dat betreft niet heel groot. Ook het opbouwen kunnen we redelijk snel doen, de huidige installatie konden we in vier uur opbouwen.”

Dakar-baas David Castera maakte bekend dat er speciale klassen komen voor teams die met nieuwe initiatieven komen. Voormalig WRX-team GCK Motorsport wil op de korte termijn deel gaan nemen aan de Dakar Rally. De GCK E-Blast 1 wordt inmiddels getest, een tweede model die aangedreven wordt door een batterij en waterstof (GCK E-blast H2) volgt in de toekomst. De Nederlandse coureur Kevin Abbring is als testrijder bij het project betrokken.

Eerder maakte Audi bekend dat het met een dergelijke hybride mee gaat doen in de Dakar, dat gerund gaat worden door Q-Motorsport. Het merk heeft inmiddels gesuggereerd dat het waarschijnlijk gebruik gaat maken van de ‘afgedankte’ Class One-spec DTM-krachtbron, maar het merk wil op den duur met een volledig elektrische wagen meedoen. Cyril Despres en Mike Horn zijn onderdeel van Gen-Z, zij hopen in 2023 met een auto op waterstof te starten. Ook bij de trucks wordt gewerkt aan een dergelijk project. Riwald Dakar komt al twee jaar in actie met de Hybride Renault-truck, de Gaussin Group wil zich daar ook bij voegen.

Vanaf 2026 moeten alle elite deelnemers bij de auto’s en trucks voldoen aan scherpe emissie-maatregelen. In 2030 wil men volledig over op alternatieve energie.