De grid voor de volgende cyclus Formule E-reglementen begint steeds meer vorm te krijgen. In de afgelopen maanden verbonden Mahindra, DS Automobiles en Nissan zich voor de komende vier jaar aan deelname met de nieuwe Gen3-auto’s en nu volgt Porsche dat voorbeeld. De fabrikant is op dit moment bezig met zijn tweede seizoen in de Formule E en knoopt daar dus nog minimaal vier seizoenen aan vast.

“Met onze entree in 2019 lieten wij onze toewijding aan de Formule E zien”, vertelt Fritz Enzinger, vice-president van Porsche Motorsport en senior vice-president motorsport bij de Volkswagen Group. Hij ziet de klasse als de beste competitieve omgeving om de ontwikkeling van eco-vriendelijke, energie-efficiënte en duurzame racewagens voort te zetten. “Vorig seizoen bevestigde dit, ondanks de reeks beperkingen door de pandemie. Wij vonden het belangrijk dat het DNA van de Formule E, dat de klasse zo succesvol maakte, behouden bleef. Dat is het geval [met Gen3]. Tegelijkertijd zien we potentie om de Formule E vanuit sportief en technisch oogpunt naar het volgende niveau te tillen.”

Meer vermogen, lager gewicht en snelladen

Recent kondigde Porsche aan dat het ‘enorme investeringen’ gaat doen in de ontwikkeling van synthetische brandstoffen, maar desondanks blijft men de elektrische Formule E dus trouw. Het bedrijf was betrokken bij de gesprekken met de Formule E en de FIA rond het opstellen van de nieuwe Gen3-reglementen. Die worden voor de start van het seizoen 2022-2023 geïntroduceerd, waarbij het vermogen van de auto’s toeneemt tot 350 kW, wat gelijk staat aan 470 pk. Door lichtere batterijen daalt het gewicht van de nieuwe auto’s met ongeveer 120 kilogram, terwijl er tijdens de races pitstops met snelladers gedaan gaan worden.

Fabrikanten hebben tot 31 maart om zich in te schrijven voor de nieuwe cyclus Formule E-reglementen, hoewel dit naar verluidt nu een zachte deadline is geworden. De verwachting is dat Mercedes binnenkort aankondigt verder te gaan in de klasse, waarna de FE-operatie van het team wordt verhuisd naar Brackley. McLaren Racing tekende eerder dit jaar een optie waarmee het zeker is van een plaats op de FE-grid van 2022-2023, mocht de fabrikant besluiten om daadwerkelijk tot de klasse toe te treden.