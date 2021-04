Jaguar gaat door in Formule E, maar wacht met aankondiging

Voor de start van het seizoen 2022-2023 stapt de Formule E over op een nieuw reglement en een nieuwe auto, de Gen3. Het vermogen van de nieuwe FE-auto stijgt tot ongeveer 470 pk, terwijl de bolide in vergelijking met de Gen2 ook 120 kilogram lichter wordt. Motorsport.com heeft vernomen dat Jaguar zich inmiddels heeft ingeschreven voor de nieuwe reglementen en dat het op 6 april ook aanwezig was bij een meeting van de technische werkgroep. Daar verkreeg het, evenals andere bevestigde fabrikanten, data van Gen3-leveranciers Spark Racing Technology, Williams Advanced Engineering en Hankook.

Een officiële bekendmaking van de inschrijving van Jaguar laat nog even op zich wachten, zo vertelde teambaas James Barclay aan Motorsport.com. “Wat ik kan bevestigen is dat we ons hebben ingeschreven voor Gen3. Dat hebben we gedaan. We hebben het inschrijfdocument getekend en gaan verder met onze ontwikkeling. De FIA heeft een tijdlijn opgesteld voor de registratie, maar de aankondiging van onze toekomstplannen in de autosport zijn het volgende deel van onze ‘Reimagine’-strategie.” Dat plan zet bijvoorbeeld uiteen dat Jaguar en zusterbedrijf Land Rover voor 2025 een elektrische variant willen aanbieden van al hun modellen voor de openbare weg.

Jaguar is de vijfde fabrikant die zich officieel heeft ingeschreven voor de nieuwe cyclus reglementen. In een eerder stadium deden Mahindra, DS Automobiles, Nissan en Porsche dat al. Voor enkele andere fabrikanten geldt dat inschrijving nabij is. Vorige week kondigde Mercedes nog aan dat zij hun definitieve inschrijving hebben uitgesteld in afwachting van opheldering over ‘belangrijke details rond de structuur van de klasse’. Een definitief besluit volgt in de komende weken. Daarnaast heeft ook Dragon Penske Autosport al aangegeven dat een bevestiging van hun inschrijving voor de Gen3-reglementen nabij is.

Mitch Evans, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 5 Foto: Zak Mauger / Motorsport Images