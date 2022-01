Helio Castroneves won vorig jaar met Wayne Taylor Racing de 24 uur van Daytona, alvorens hij in mei in dienst van het relatief kleine Meyer Shank Racing ook zijn vierde overwinning pakte in de Indianapolis 500. Zondag bezorgde de Braziliaan het team opnieuw een overwinning in een Amerikaanse autosportklassieker en pakte hij aan boord van de #60 Acura ARX-05 voor het tweede jaar op rij de winst in de Rolex 24. In een spannend laatste half uur hield Castroneves de Acura van Ricky Taylor achter zich, waarmee de Braziliaan hoogstpersoonlijk een stokje stak voor een record brekende vierde opeenvolgende Daytona-zege van Wayne Taylor Racing, waar Castroneves vorig jaar nog deel uitmaakte van de winnende line-up. Dit jaar verdedigde hij de kleuren van Meyer Shank Racing, waar hij samen met Simon Pagenaud, Oliver Jarvis en Tom Blomqvist deel uitmaakte van het winnende team.

Na zijn vierde zege in de Indy 500 en zijn tweede opeenvolgende overwinning in de 24 uur van Daytona is de honger van Castroneves nog lang niet gestild. Direct na afloop van de race maakte de Braziliaan namelijk geen geheim van zijn volgende doel: “Mike, op naar Le Mans! Let’s go!”, was de boodschap van Castroneves aan teameigenaar Mike Shank.

De 24 uur van Le Mans is een van de races die nog ontbreekt op de indrukwekkende erelijst van Castroneves. De Braziliaan stond zelfs nog nooit aan de start op het Circuit de La Sarthe, maar wat hem betreft komt daar snel verandering in: “Ik zou er graag naartoe gaan. Ik ben er nog nooit geweest, dus vanzelfsprekend wil ik het wel eens proberen. Die grote races wil ik echt niet missen.”

“Sinds mijn overstap naar het IMSA-kampioenschap was het winnen van Daytona echt mijn doel. Ik was ook bijna naar Le Mans gegaan, maar vanwege het clashen van de kalenders kon ik die helaas niet rijden”, aldus de 4­6-jarige Castroneves, die zichzelf nog lang niet te oud acht: “Ik denk niet dat de leeftijd een probleem is. Het is niet zo dat de klok tikt, ik doe alleen maar meer ervaring op. Ervaring is in dit soort races juist de sleutel naar succes.”

In 2023 met LMDh naar Le Mans?

Teameigenaar Mike Shank reageerde positief op het voorstel van Castroneves. Het team nam in 2016 voor het laatst deel aan de 24 uur van Le Mans in de LMP2-klasse. Laurens Vanthoor, John Pew en Ozz Negri werden dat jaar negende in hun klasse met een Honda-aangedreven Ligier JS P2. De eerstvolgende mogelijkheid om deel te nemen aan de Franse klassieker komt waarschijnlijk echter pas in 2023, wanneer Meyer Shank Racing gaat racen met het gloednieuwe LMDh-prototype van Acura.

“Tuurlijk, wij willen wel gaan”, aldus Shank. “Maar het is ook aan Honda en Acura, zij zijn onze partners. Als zij klaar zijn om naar Le Mans te gaan, dan gaan we. We hebben er in 2016 al eens gereden met een LMP2 en deden het toen niet verkeerd. Het was een goede kennismaking, maar we zullen terugkeren.”

Voor een eventueel debuut op Le Mans kan Castroneves zich eerst gaan focussen op de Amerikaanse IndyCar Series. Voor het eerst sinds 2017 zal hij dit jaar samen met Meyer Shank Racing namelijk weer alle IndyCar-races voor zijn rekening gaan nemen en kan hij dus ook gaan jagen op een record brekende vijfde Indy 500-zege.