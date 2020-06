Collega’s reageren op schorsing Abt en tonen begrip

Abt presteerde niet heel goed tijdens de eerste edities van de Formule E Race at Home Challenge en schakelde daarom voor de race van afgelopen weekend hulp in van een professionele simracer. Diverse rijders suggereerden nog dezelfde middag dat Abt hulp ingeschakeld had, zondag werd vervolgens het bewijs geleverd toen op basis van de IP-adressen aangetoond kon worden dat Abt niet zelf had gereden tijdens de kwalificatie en race. De rijder kreeg van de Formule E-organisatie een boete van 10.000 euro en werd vanzelfsprekend gediskwalificeerd, maar zijn werkgever Audi maakte dinsdagmiddag de consequenties bekend. De rijder is per direct geschorst door het merk met de vier ringen, bovendien heeft het er alle schijn van dat Abt niet terug zal keren bij het Formule E-fabrieksteam waar hij sinds 2014 voor actief was.

Diverse coureurs reageerden verbolgen toen ze lazen over het nieuws. “Het is een spel dat serieus genomen moet worden, maar het is een SPEL”, schreef voormalig Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne op Twitter. “Wat gaan we doen aan alle coureurs die met opzet crashen, zij zouden hun licentie kwijtraken als ze in de realiteit zoiets gedaan zouden hebben. Ik ben in bijna elke race uitgevallen door onsportieve acties en coureurs die mij gebruikten om te remmen.”

Formule E-collega Antonio Felix da Costa begon ten tijde van de coronacrisis met het streamen van zijn simraces, maar heeft aangekondigd per direct te stoppen. “Vaarwel Twitch, vaarwel streams. Ik ben weg. Tot nooit”, schreef de emotionele Portugees. Ook Jaguar Racing-rijder James Calado heeft aangekondigd zijn races vanaf heden niet meer te streamen.

Porsche-rijder Laurens Vanthoor liet zich eveneens horen op Twitter, een tweet die hij niet veel later weer verwijderde: “Dit begon allemaal als show en entertainment. Nu heeft het verschillende carrières gekost”, refereert hij aan Abt en NASCAR-coureur Kyle Larson, die vorige maand zijn zitje kwijtraakte. “Er zijn dingen die wel- en niet kunnen, sommige dingen zijn onacceptabel. Consequenties zijn nodig, maar dit?! Het is een virtueel iets ter vermaak, niet onze dagelijkse job. Maar het kost ons wel onze dagelijkse job.”

“Dit is zo kansloos”, schrijft Richard Verschoor. Jarno Opmeer, esporter van het Renault F1 Team, laat in een tweet weten: “Een boete van 10.000 euro was meer dan genoeg toch?”

Abt heeft aangekondigd dat hij vanavond om 18.00u een videoboodschap online zal zetten waarin hij zelf reageert op het nieuws.

Reacties op de schorsing van Daniel Abt