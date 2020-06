Verstappen en Norris nemen samen deel aan virtuele 24 uur van Le Mans

In het weekend van de geplande 24 uur van Le Mans – die door de coronacrisis is uitgesteld tot september – slaan onder andere Motorsport Games, de ACO en het FIA WEC de handen ineen voor de allereerste virtuele uitgave van het evenement. Inmiddels hebben al veel grote teams uit het ‘echte’ WEC-kampioenschap hun deelname toegezegd en daar komen nu de erkende simspecialisten van Team Redline bij.

Laatstgenoemde team maakt geen half werk van de deelname. Met Verstappen en Norris heeft men immers twee Formule 1-coureurs in de gelederen, bovendien twee jongens met zeer veel ervaring in de simulator. De ijzersterke line-up wordt verder aangevuld met de Nederlandse simspecialist Atze Kerkhof en Greger Huttu. Dit viertal zal de strijd medio juni 24 uur lang aangaan in rFactor2, waarin er tijdens deze race met LMP2- en GTE-bolides zal worden gereden. Het team van Verstappen zal uitkomen in de LMP2-klasse. Het geheel is rechtstreeks te volgen via Motorsport.com en alle bijbehorende kanalen.

Deelname aan deze simrace past voor Verstappen naadloos bij twee trendlijnen. Om te beginnen is Verstappen in coronatijd sowieso veel in de sim te vinden en heeft hij in het voorbije jaar ook al veelvuldig meegedaan aan online endurance-races. Daarnaast past dit bij de Le Mans-ambitie van de achtvoudig Grand Prix-winnaar. Zo liet Verstappen vorig jaar in Frankrijk weten de iconische race graag nog eens in het echt te willen rijden. "Mijn wens is om Le Mans op een dag te rijden, ja. Ik weet nog niet wanneer, maar ik praat er wel eens met mijn vader over. Want als ik Le Mans ga doen, zou ik het graag samen met mijn vader willen doen.” Verstappen senior liet daarna echter weten dat de Formule 1 nu absolute prioriteit geniet en dat Le Mans nog niet aan de orde is. Deze virtuele uitgave vormt een mooi compromis, zeker in een periode waarin de Formule 1 nog altijd stilligt.

Van Buren komt met Felix da Costa en Rosenqvist in actie

Met de deelname van Verstappen en Norris is de rol van Team Redline nog zeker niet uitgespeeld. In een tweede formatie - in samenwerking met Jota Sport - geeft Rudy van Buren acte de présence. De simracer uit Lelystad krijgt onder meer Antonio Felix da Costa en Felix Rosenqvist aan zijn zijde, twee coureurs die eveneens zeer goed uit de voeten kunnen in de virtuele wereld. "Die gasten staan echt hun mannetje. Rosenqvist was vroeger bijvoorbeeld al een begenadigd simracer. Dat hij er nu met nog steeds goed bij staat, is gewoon knap", liet Van Buren tijdens een eerder interview aan Motorsport.com al weten. Simspecialist Kevin Siggy completeert de line-up van dit team.

VIDEO: Voorproefje van de virtuele 24 uur van Le Mans