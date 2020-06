Wehrlein vertrekt per direct bij Formule E-team Mahindra

Wehrlein maakte in 2018 de overstap naar de elektrische klasse en heeft sindsdien voor Mahindra gereden. Zijn beste resultaat was een tweede plaats tijdens de race in Santiago, daar werd hij tweede. In een korte verklaring op Instagram maakte Wehrlein bekend dat hij niet langer actief is voor Mahindra.

Hij schreef: “Vanaf vandaag ben ik geen onderdeel meer van Mahindra Racing. Ik had het seizoen graag afgemaakt, maar dat is door de huidige situatie niet mogelijk. Ik kan niet veel zeggen over mijn toekomst, maar ik zal jullie op de hoogte houden. Dank voor alle steun en tot ziens op het circuit.”

Even daarna liet Mahindra weten: “Mahindra Racing focust zich op dit moment op het steunen van de FIA en de Formule E om het huidige seizoen weer op de rails te krijgen zodat we kunnen racen als het veilig genoeg is. We zullen op termijn meer bekendmaken over onze line-up voor 2020-2021.”

Het afscheid van Wehrlein kwam slechts een dag nadat hij op de tweede plaats eindigde in de esports-reeks van de Formule E. In de laatste race verloor hij de titel aan Mercedes-coureur Stoffel Vandoorne. Wehrlein is ook nog actief voor Ferrari in de Formule 1, hij is ontwikkelingscoureur voor de Scuderia.

Na zijn vertrek bij Mahindra ligt voor Wehrlein de weg open om naar Porsche te verkassen. Daar is hij waarschijnlijk de vervanger van Neel Jani.