Aston Martin F1-reserve Drugovich topt Formule E-test Berlijn, Kvyat P9

De Formule E-rookietest in Berlijn is maandag na de double header op dezelfde plek afgewerkt en kon op bijzonder veel animo rekenen. Met voormalig Formule 1-coureurs als Daniil Kvyat en Antonio Giovinazzi was de testdag ook best aardig bezet. Vanuit de huidige Formule 1 was er eveneens interesse met de deelname van Felipe Drugovich, die na zijn overtuigende Formule 2-campagne met MP Motorsport nu reservecoureur is voor Aston Martin. De Braziliaan zou de dag als snelste man afsluiten, al moest hij de eer in de ochtendsessie nog aan DTM-coureur Sheldon van der Linde laten.

Zijn broer Kelvin heeft als invaller voor Robin Frijns bij Abt Cupra al Formule E-ervaring op kunnen doen en Sheldon liet in de Jaguar-bolide eveneens zien goed overweg te kunnen met de elektrische auto's. De Zuid-Afrikaan ging in de ochtendsessie maar liefst 67 keer rond en bracht 1.05.814 op de klok als snelste tijd. Na de lunchpauze zou Drugovich daar nog eens drie tienden onder duiken, waarmee hij slechts twee tienden langzamer was dan wat Maximilian Günther afgelopen weekend heeft genoteerd als snelste tijd van het reguliere raceweekend, bestaande uit twee krachtmetingen.

Drugovich zette Maserati zo bovenaan de tijdenlijst en ging regerend Formule 3-kampioen Victor Martins en diens collega van dit jaar in de Formule 2 Zane Maloney voor. Luca Ghiotto en Ferrari-reserve Robert Shwartzman completeerden de eerste vijf, terwijl Daniil Kvyat genoegen moest nemen met de negende stek. De Rus, die vanwege de sancties tegen Rusland op een Italiaanse licentie rijdt, verdedigde de kleuren van NIO 333 en moest een halve seconde toegeven op de rapste tijd van Drugovich. Kvyat is als fabrieksrijder verbonden aan het Hypercar-project van Lamborghini, maar zegt daarnaast open te staan voor een dienstverband in de Formule E. Sheldon van der Linde kende na zijn voortvarende ochtend overigens een mindere middagsessie. Hij kwam bij bocht 16 in aanraking met de muur en zou het tweede gedeelte van de dag slechts als zestiende afsluiten.

Het reguliere Formule E-seizoen wordt op 6 mei vervolgd met de E-Prix van Monaco.

De volledige deelnemerslijst van de Formule E-rookietest in Berlijn:

Abt Cupra Adrien Tambay Tim Tramnitz Andretti Autosport Linus Lundqvist Zane Maloney DS Penske Robert Shwartzman Will Stevens Envision Racing Jack Aitken Jonny Edgar Jaguar Racing Simon Evans Sheldon van der Linde Mahindra Jehan Daruvala Jordan King Roberto Merhi Maserati MSG Racing Felipe Drugovich Hugh Barter McLaren Luke Browning Charlie Eastwood NIO 333 Daniil Kvyat Mikel Azcona Nissan Victor Martins Luca Ghiotto Porsche David Beckmann Ye Yifei