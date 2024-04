De eerste F1-race van Pierre Gasly: "Water in mijn gezicht"

Het is bij Toro Rosso in het Formule 1-seizoen 2017 een enorme stoelendans. Daniil Kvyat en Carlos Sainz mogen de meeste Grands Prix rijden, maar aan het einde van het seizoen zijn beide coureurs ergens anders te vinden. Een van de nieuwkomers dat jaar is Pierre Gasly, die eind september in Maleisië voor het eerst in de STR 12 stapt.

Zijn debuut komt ook voor Gasly als een verrassing. Kvyat rijdt tot dan toe alle races voor Toro Rosso, maar stelt zwaar teleur. De Rus heeft slechts vier punten achter zijn naam staan, terwijl teamgenoot Sainz er 48 heeft. Dat past niet en dus is Helmut Marko zoals wel vaker meedogenloos. Kvyat wordt voor de zoveelste keer aan de kant gezet en het aanstormende talent Gasly krijgt het zitje. "Dit is een grote kans voor mij. Ik ben er klaar voor en als derde coureur bij Red Bull Racing was ik op alles voorbereid. Ik ga de komende races voor Toro Rosso mijn uiterste best doen", verklaart hij bij de bekendmaking.

Pierre Gasly debuteert in Maleisië Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Uitstekende trainingsdagen

De vuurdoop vindt dus plaats op het circuit van Sepang. Niet geheel onbekend terrein voor Gasly, maar de weergoden maken het hem tijdens de training verre van makkelijk. Het regent flink, maar de 21-jarige coureur laat zich niet van de wijs brengen. Met een zesde tijd tijdens een verregende oefensessie laat hij een goede indruk achter. In de middag is het droog, maar dat levert minder goede tijden op. Een vijftiende plaats valt hem ten deel, waarmee hij wel sneller is dan teamgenoot Sainz. "Het voelde vandaag echt fantastisch! Het was mijn eerste dag als F1-coureur, met mijn eerste vrije trainingen. Dit was heel speciaal", lacht de Fransman breeduit na de vrijdag.

Een dag later gaat het qua resultaten niet heel veel minder. In de derde training is de zestiende plaats nog ietwat teleurstellend, maar in Q1 prijkt zijn naam in de top-tien. De lijn wordt jammer genoeg niet vastgehouden, maar een vijftiende startplek is zeer verdienstelijk. "Ik heb alles gegeven en ik denk dat we best wat progressie tussen VT3 en Q1 hebben geboekt. Ik voelde me in Q1 en Q2 op gemak, bleef continu leren en ik denk dat we tevreden mogen zijn met dit resultaat!", aldus een tevreden Gasly.

Gasly haalt Q3 niet, maar maakt wel indruk Photo by: Sutton Images

Anonieme, maar foutloze race

Op de grid is de spanning van het gezicht van Gasly af te lezen, maar in de auto is daar weinig van zichtbaar. De Toro Rosso-coureur rijdt moeiteloos rond in het middenveld, voert de pitstops goed uit en blijft foutloos. Landgenoot Romain Grosjean snelt hem nog wel voorbij, maar door het wegvallen van Kimi Räikkönen en Sainz komt hij als veertiende over de streep. Het is nog knapper als je bedenkt dat de drinkfles van Gasly niet goed aangesloten was. "Het was een fysiek zware race. Als ik wilde drinken, spoot het water niet in mijn mond, maar kwam het in mijn hele gezicht terecht", verklaart de rijder na zijn debuutrace. "Met alle adrenaline kon ik de focus wel tot het einde bewaren."

Ook teambaas Franz Tost is tevreden over het debuutweekend van zijn nieuwe coureur. "Pierre deed het fantastisch. Het was zijn eerste weekend bij ons en hij leverde goed werk", vertelt de Oostenrijker na afloop van de race.

Gasly hier nog voor Grosjean, maar moet niet veel later zijn landgenoot voorbij laten gaan Photo by: Sutton Images

Het opvallende seizoen van Gasly is daarmee nog niet ten einde. De Franse rijder rijdt nog de volgende race in Japan, maar mist daarna de GP van Amerika. In dat weekend gaat hij vol voor de Super Formula-titel. Tot de laatste twee races dingt hij mee om de titel, maar de tyfoon Lan zet een streep door de aspiraties. Op een halve punt gaat het kampioenschap uiteindelijk naar Hiroaki Ishiura.

Na de weggespoelde titelkansen rijdt Gasly nog drie Grands Prix en blijft puntloos. Een jaar later is hij vaste coureur bij Toro Rosso, om eind 2023 pas de Italiaanse renstal te verlaten. De rijder krijgt de kans bij Alpine om daar in een andere omgeving voor succes te gaan. Tot op heden heeft dat nog niet veel opgeleverd, maar Gasly behoort ondertussen tot de vaste waarden in F1.