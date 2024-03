De eerste F1-race van Esteban Ocon: "Gedroomd van dit moment"

Aan het begin van het Formule 1-seizoen van 2016 staat er een nieuw team op de grid: Manor Racing. De Britse renstal begint aan het jaar met Pascal Wehrlein en Rio Haryanto. Manor komt voort uit de overblijfselen van Marussia en Virgin en dat waren geen hoogvliegers. Aan de mensen in het team gaat het niet liggen, want de ervaren technicus Pat Fry en de hoog aangeschreven aerodynamicus Nikolas Tombazis zijn binnengehaald.

Wehrlein kan nog aardig met de MRT05 over weg, maar Haryanto staat ver achter de Duitser. Sterker nog, telkens wanneer laatstgenoemde coureur aan de finish komt, wordt hij laatste. Geen goed trackrecord dus. Nadat ook nog eens de financiële verplichtingen richting het team niet worden nagekomen, is het einde verhaal. Manor laat Haryanto vallen en zoekt een vervanger. Die zoektocht is kort, want bij motorenleverancier Mercedes zit nog een veelbelovend talent in de pool. Esteban Ocon wordt naar voren geschoven en mag in België zijn debuut maken. Het is niet toevallig dat het daar gebeurt, want het is de eerste race na de zomerstop. Twee weken voor het grote moment hoorde Ocon dat hij in het stoeltje mocht.

"Ik kon geen betere plek voor mijn F1-debuut uitkiezen", vertelt de Fransman aan de vooravond van zijn eerste race. "Ik heb altijd al gedroomd van dit moment. Ik kan niet wachten om te beginnen. De afgelopen twee weken voelden als een eeuwigheid en ik meer dan genoeg tijd voor mezelf gehad om na te denken over hoe ik dit wil aanpakken. Ik ben er dus klaar voor!"

Goede start van het weekend

Esteban Ocon, helemaal klaar voor zijn debuut Foto door: Manor Racing

Op vrijdag laat Ocon een prima indruk achter. In de eerste training noteert de 19-jarige Normandiër een knappe 16e tijd, om de dag als 21ste af te sluiten. Vooral in die eerste sessie valt hij op, want onder andere teamgenoot Wehrlein staat achter hem. Na afloop van de eerste dag spreekt de nieuwe Manor-man dan ook van een geslaagde dag. "Ik ben heel blij met hoe het ging. Ik voelde me goed en het gevoel met de auto was ook goed. Na alle voorbereidingen verliep alles vrij natuurlijk", lacht een blije debutant.

In de kwalificatie heeft Ocon wat geluk. De FIA strooit met gridpenalties nadat Marcus Ericsson, Lewis Hamilton en Fernando Alonso te veel motoronderdelen hebben gebruikt. Ocon houdt deze drie coureurs achter zich, maar Danill Kvyat wordt op waarde geklopt. Een achttiende startplek dus, want indertijd doen er 22 coureurs mee. Hoewel het geen slechte start is, is de rijder zelf een stuk kritischer. "Er is meer tijd dan drie vrije trainingen nodig om het maximale uit het pakket te halen. Na elke race wordt het beter. Het is een kwestie van stapje voor stapje beter worden", vertelt Ocon.

Anonieme, maar stabiele race

Voor Ocon is het in de race vooral de taak om de Manor heelhuids naar huis te brengen. Daar slaagt teammaat Wehrlein niet in, want al in de eerste ronde staat zijn MRT05 aan de kant van het circuit door de Ardennen. Een crash maakt een vroegtijdig einde aan zijn race. Sowieso staat de openingsronde bol van de incidenten. Ondanks al het getouwtrek houdt Ocon knap stand.

Ocon levert een knappe race in België Foto door: Jerry Andre / Motorsport Images

Hamilton, Alonso en Ericsson passeren hem al vroeg, maar dat is geen ramp. Ook Kvyat gaat eenvoudig aan de Manor voorbij. Wel lukt het Ocon om voorbij de Sauber van Felipe Nasr te komen. Na afloop van de race, waarin hij als zestiende eindigt, is de rookie erg tevreden. "Het was een dag die ik me altijd zal blijven herinneren. Het was ook niet de makkelijkste race, maar ik ben blij met mijn eerste Grand Prix", vertelt de Franse coureur, die een fitte indruk achterlaat. "Ik ben niet moe, ik kan dit wel 24 uur achter elkaar!"

Teambaas Dave Ryan deelt na afloop van het weekend complimenten uit aan zijn nieuwe pupil. "Hij heeft geen fout gemaakt. Hij is zestiende in zijn eerste race geworden en ik weet zeker dat het vanaf nu alleen maar beter wordt", vertelt de tevreden topman. "Ik kijk er naar uit om dat mee te maken."

De rest van het seizoen vult Ocon het zitje bij Manor, maar tot punten komt hij niet. Een twaalfde plaats in Brazilië gaat als zijn beste resultaat bij de Engelse renstal in de boeken. De drie jaar daarna staat hij bij Force India en Racing Point onder contract, om het stoeltje in 2019 kwijt te raken. Heel lang hoeft Ocon niet aan de kant te staan, want in 2021 biedt Renault uitkomst. Sindsdien staat hij bij het team uit zijn eigen land onder contract én wist hij verrassend de GP van Hongarije in 2021 te winnen.