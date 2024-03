Ocon: Situatie Alpine F1 heel anders dan bij Manor in 2016

Dat het bij Alpine niet loopt zoals gehoopt en verwacht, mag na de Grand Prix van Bahrein geen verrassing meer heten. De Franse renstal heeft in de winter geen stappen vooruit gezet en Esteban Ocon en Pierre Gasly zitten opgescheept met een auto die te zwaar is en te weinig downforce produceert. Het gevolg: in de kwalificatie in Bahrein eindigde het team stijf onderaan terwijl in de race alleen Valtteri Bottas en Logan Sargeant - die tegen problemen aanliepen - achter hen eindigden.

Voor Ocon is het een vergelijkbare situatie als bij Manor, waar hij in 2016 zijn F1-debuut maakte. Dat team worstelde toen ook flink en was de hekkensluiter. Toch vindt Ocon de situatie niet helemaal te vergelijken. "Het is een andere situatie", stelt Ocon. "Natuurlijk delen we nu dezelfde posities op de grid, maar we hebben pas één race gehad. Bij Manor stonden we erg ver verwijderd van de auto's voor ons. Hier heb je met een tiende van een seconde al een paar posities te pakken. Dat is het verschil. We zitten nu veel dichter bij de rest dan in 2016 het geval was, toen we vier seconden langzamer waren. Het is dus een andere situatie. En er is een manier om het te verbeteren, wat eerder niet het geval was."

McLaren als inspiratiebron

Bij Alpine houdt men de hoop dat dit seizoen nog een ommekeer kan plaatsvinden. Het team heeft de technische structuur op de schop gedaan na het vertrek van technisch directeur Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer. Bij de herstructurering liet het team zich inspireren door McLaren , een team dat op prestatiegebied ook nog inspiratie kan bieden. Vorig jaar wist McLaren namelijk een slechte start om te zetten in een indrukwekkende tweede seizoenshelft. "Totdat we dat geflikt hebben is dat niet makkelijk om te doen", waarschuwt Ocon. "Zij hebben dat geflikt, maar dat betekent niet per se dat wij dat ook kunnen."