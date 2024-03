Met het naderende vertrek van Lewis Hamilton naar Ferrari komt er bij Mercedes een felbegeerd zitje vrij. Het F1-team zet in op het jonge talent Andrea Kimi Antonelli. Mogelijk dat de formatie in 2025 een ervaren kracht met een eenjarige deal in de auto zet, zoals Fernando Alonso of Esteban Ocon. Een jaar later kan Kimi Antonelli dan promoveren.

De rijdersmarkt werd de afgelopen week echter flink opgeschud. De geruchten gaan dat Max Verstappen door de controverse rondom teambaas Christian Horner mogelijk kan vertrekken bij het team uit Milton Keynes. De onzekerheid over de nieuwe Ford power unit die in 2026 in de bolide komt te liggen, kan een tweede drijfveer vormen. Mercedes is in dat geval een logische bestemming. Teambaas Toto Wolff werd in Bahrein al gespot in gesprek met Jos Verstappen.

Hamilton begrijpt de interesse vanuit Mercedes, maar verwacht niet dat de deal tot stand gaat komen: “Mijn overstap heeft bewezen dat alles mogelijk is”, trapt de zevenvoudig wereldkampioen af. “De komende zes maanden worden heel interessant. Al heb ik geen extra scoop. Ik weet zeker dat Max op de lijst staat, maar ik weet ook vrij zeker dat hij nog heel wat jaren vast ligt. Bovendien zie ik niet in waarom je vertrekt als je auto zo goed is.”

“Geen problemen tussen ons”

Op de vraag of hij verrast is dat Verstappen een serieuze kandidaat is naar aanleiding van het veelbesproken seizoen 2021, zegt Hamilton duidelijk: “Ik ben niet verrast, want hij is een geweldige rijder. Op dat moment [Abu Dhabi 2021, red.] deed Max wat hij moest doen. Het lag niet aan hem. De sport heeft ons in de steek gelaten. En het was niet zijn fout. In zijn positie had ik precies hetzelfde gedaan. Dus wat dat betreft zijn er geen problemen tussen ons. Als je een team runt, wil je de beste rijder hebben. Je wilt het team zijn dat de meeste aandacht krijgt, sponsors aantrekt. Daar is hij goed voor. Dus ik begrijp het, maar het heeft voor hem op dit moment geen zin. Het wordt interessant.”

