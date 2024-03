Waar Red Bull Racing tijdens de opening van het Formule 1-seizoen 2024 met ijzeren hand regeerde, kende het RB-team meer moeite. Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo werkten een relatief anonieme race af, al veranderde dat in de slotfase. Het team wenste Ricciardo middels een teamorder voorbij Tsunoda te krijgen, aangezien de Australiër op softs stond en zijn Japanse teamgenoot op de harde band. Het leverde een woedende Tsunoda via de boordradio op en ook in het vierkantje na afloop bleken beide heren er nogal een andere visie op na te houden.

Red Bull-topadviseur Helmut Marko is echter van mening dat het team in Bahrein prima heeft gehandeld, ondanks dat geen van beide RB-coureurs Kevin Magnussen uiteindelijk aan kon vallen in de slotfase. "Als je er logisch naar kijkt, dan moet je gewoon concluderen dat Ricciardo op de zachte band stond en Yuki op hard, dus ja, dan had Ricciardo meer kans om die Haas ervoor nog in te halen dan Tsunoda. In dat opzicht vind ik het alleen maar logisch dat het team aan de coureurs heeft gevraagd om van positie te wisselen", laat Marko aan Motorsport.com weten.

Vijf teams los van de rest, lastig om punten te scoren

Het grotere plaatje is dat RB met beide auto's buiten de punten zat. Waar onder meer McLaren CEO Zak Brown moord en brand heeft geschreeuwd over de aangehaalde banden tussen RB en Red Bull Racing, blijkt de stal uit Faenza in de praktijk nog niet meteen een bedreiging. Marko weet dat er werk aan de winkel is, aangezien er in normale omstandigheden en zonder DNF's vijf teams buiten schot zijn. "In de kwalificatie waren Tsunoda en Ricciardo elfde en veertiende, dus dat is een goede stap vergeleken met vorig jaar", begint de 80-jarige topadviseur uit Graz nog positief. "In de race hoopten we enkele punten te kunnen scoren, maar als de eerste vijf teams geen problemen krijgen, dan wordt het dit jaar voor alle teams daarachter heel moeilijk om punten te scoren."

Marko geeft ermee aan dat Red Bull Racing, Ferrari, Mercedes, McLaren en Aston Martin normaliter buiten bereik zijn voor alles en iedereen daarachter. Doordat de betrouwbaarheid in Bahrein ook op orde bleek bij alle formaties, wordt punten scoren anno 2024 nog geen sinecure, voorspelt Marko. "Eigenlijk was het best een solide prestatie van het RB-team, alleen punten scoren is gewoon heel lastig met de verhoudingen van dit jaar. Ze moeten nog veel meer verbeteringen doorvoeren om dat te kunnen bereiken."

