Na de eerste twee Formule 1 Grands Prix van het huidige seizoen is er bij Alpine vrij weinig om te vieren. De Franse renstal is nog puntloos en in beide races kwamen de coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly Q1 niet uit. Sterker nog, in Bahrein werd de laatste startrij door Alpine bezet en in Jeddah was het te danken aan de crash van Zhou Guanyu en de off-day van Logan Sargeant dat dat niet nog een keer gebeurde.

De dramatische start past wel in de verwachtingen die Alpine had. De A524 is compleet anders dan de voorganger en er werd tijd ingecalculeerd om verbeteringen aan de auto door te voeren. Direct resultaat was daarin ondergeschikt, de focus lag op de stijgende lijn. Toch is er al heel veel veranderd in de technische staf. Technisch Matt Harman en hoofd aerodynamica Dirk de Beer vertrokken en in hun plaats kwamen drie technisch directeuren met hun eigen specialisme. In Jeddah werden de vruchten van de veranderingen nog niet geplukt, maar Ocon is ervan overtuigd dat op termijn betere resultaten mogelijk zijn.

"Het is duidelijk dat we voor de komende races moeten verbeteren. Het vechten met andere coureurs ging al beter [in Jeddah] dan in Bahrein. Nu moeten we doorzetten en blijven verbeteren", aldus de Franse coureur. "Ik ga komende week twee dagen naar de fabriek en zal samen met de jongens blijven pushen om oplossingen te vinden."

In Jeddah werd de dertiende plaats binnengesleept en was Ocon onderdeel van het treintje achter Kevin Magnussen. Het was een leerzame race voor hem, zeker voor de toekomst. "We hebben heel wat dingen gezien die we willen verbeteren, meer dan in Bahrein. Er is veel te verbeteren en daar zijn we van op de hoogte", legt de Alpine-coureur daarover uit.

Aanwezigheid top goed signaal

In Jeddah liet Alpine CEO Luca de Meo zich zien. De Italiaan reisde naar de Grand Prix af om iedereen bij de renstal moed in te spreken, wat volgens Ocon goed is gelukt. "Hij liet het commitment van het hele bestuur zien. Dat is een belangrijk signaal voor ons", vertelt de 27-jarige rijder. "De top van het bedrijf komt dus niet alleen wanneer het goed gaat, maar ook wanneer het moeilijk is."