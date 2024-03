Bij de opening van het Formule 1-seizoen in Bahrein kwalificeerde Fernando Alonso zich op de zesde plaats, maar tijdens de race moest hij flink toegeven op de directe concurrenten McLaren en Mercedes. Uiteindelijk finishte hij op de negende plaats. Een race later – in Saudi-Arabië – kwalificeerde hij zich als vierde en in de race werd hij vijfde, achter Max Verstappen (Red Bull), Sergio Pérez (Red Bull), Charles Leclerc (Ferrari) en Oscar Piastri (McLaren). Zo op het eerste gezicht lijkt het er op dat Alonso en Aston Martin progressie hebben geboekt vergeleken met de naaste concurrenten.

Na afloop was de Spaanse veteraan dan ook tevreden. "Ja, zeker. Ik ben blij met het resultaat, vóór beide Mercedessen, één McLaren en één Ferrari", aldus Alonso tegen Motorsport.com. "We hebben vrijdag een nieuw onderdeel geïntroduceerd dat heel goed werkte. En ik denk dat we een stap vooruit hebben gezet qua prestaties. Maar we missen misschien nog steeds twee of drie tienden als we het met McLaren en Mercedes vergelijken. Het is een uitdaging, maar het is een mooie uitdaging, we hebben een interessant seizoen in het vooruitzicht."

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Lando Norris, McLaren MCL38 Foto door: Sam Bloxham / Motorsport Images

Mercedes-coureur George Russell eindigde op het Jeddah Corniche Circuit achter Alonso. De 42-jarige coureur gaf toe dat hij niet had verwacht de Engelsman voor te kunnen blijven. "Ik was echt volle bak aan het rijden, maar Piastri in zijn McLaren kon gewoon bij me wegrijden. George zat achter mij en was beduidend sneller [dan de McLaren] dus ik dacht: ‘Oké, nog 43 ronden te gaan na de safetycar.’ Dat was onbekend terrein wat betreft de slijtage van de banden."

Uiteindelijk pakte het dus goed uit voor Alonso, met een vijfde plaats als eindresultaat. Gevraagd waar Aston Martin nu staat, zei teambaas Mike Krack: "Ik denk dat we gerust kunnen zeggen dat we [in Jeddah] een beter tempo hadden. Maar we hebben na Bahrein ook gezegd: laten we een paar races wachten om te zien waar we echt staan, want Bahrein was echt een uitschieter. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Pas na de race in Melbourne hebben we een beter beeld van waar iedereen staat."