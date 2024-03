Het was na het Formule 1-seizoen 2023 een van de grote vragen: kan iemand de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing ten einde brengen? De eerste twee races van het seizoen 2024 bieden een ontkennend antwoord, want Verstappen veroverde in Bahrein en Saudi-Arabië pole-position en won beide races op dominante wijze. De concurrentie wacht dus opnieuw een lang seizoen in jacht op een zege en de spanning lijkt vooralsnog vooral van het middenveld te moeten komen. Teams als Mercedes, Ferrari, Aston Martin en McLaren zijn aan elkaar gewaagd en strijden om de eretitel 'best of the rest'.

Voor de neutrale kijker is het vooralsnog geen spannend seizoen wat betreft de strijd om de zege, maar Williams-coureur Alexander Albon vindt niet dat er sprake is van een saai seizoen. "Het is een beetje jammer om opmerkingen te zien over Max en dat het een saai seizoen is, want dat is het absoluut niet", stelt Albon in de Beyond the Grid-podcast van de F1. "Tenminste, niet vanuit mijn oogpunt", voegt hij meteen een kanttekening toe. "Als je hem buiten beschouwing laat, dan heb je een van de beste en spannendste grids ooit in de Formule 1. En zelfs als je Max meetelt zit het veld nog steeds dichterbij dan ooit in de Formule 1. Iedereen is gefocust op de leider, maar de gevechten achterin zijn zo intens. In Bahrein kwamen we twee ronden te laat binnen voor de pitstop en we verloren zes posities. Het zit dicht bij elkaar."

Valtteri Bottas liet in Jeddah optekenen dat hij de dominantie 'een klein beetje verontrustend' vindt. "Het is de laatste twee races een clean sweep geweest voor Red Bull en Max. Dat verandert niks aan onze focus en onze gevechten op de baan, maar voor de hele wereld kan het een beetje zoals vorig jaar worden. Maar laten we hopen dat het gedurende het jaar verandert."

"Niet zorgelijk"

McLaren-coureur Lando Norris vindt het op zijn beurt niet verontrustend om te zien hoe Red Bull en Verstappen domineren, aangezien hij wel ziet dat de teams achter Red Bull een stap hebben gezet. "Het is eerlijk gezegd niet zorgelijk", stelt Norris. "Ik denk het niet, als je bedenkt in hoeverre we dat gat hebben weten te dichten en wetende dat zij veel tijd hebben gestoken in de ontwikkeling voor de auto van dit jaar. Ik ben tevreden over hoe dicht wij bij Red Bull staan. Zelfs in de kwalificatie was het niet zo dat hij het makkelijk had. Ik weet dus zeker dat zij nog aan het leren zijn, zij hebben een heel ander concept", aldus Norris, die niet helemaal verrast is door de voorsprong van Red Bull.