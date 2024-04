Net als bijna alle Formule 1-coureurs is Fernando Alonso opgegroeid in de karting. De Spanjaard zet zijn eerste stapjes in de autosport samen met zijn vader, die een eigen kart bouwt. Geld is er nauwelijks, maar talent heeft Alonso des te meer. Ook wordt er nog even getwijfeld tussen autosport of voetbal, want de Spaanse voetbalclub Celta de Vigo biedt hem nog een plekje aan als keeper in de jeugdopleiding. Papa Alonso wil dat niet, dus die neemt de keuze voor hem. Racen, niet voetballen. Die keuze zal niet verkeerd uitpakken. Begin jaren 90 maakt Alonso furore in de karts in Spanje, waarna successen in het Europees kampioenschap volgen. In 1998 wordt hij tweede, achter Davide Forè.

Voor Campos is dat het signaal om Alonso op te pikken en in een Formule-auto te zetten. Het team rijdt in het Euro Open by Nissan-kampioenschap, een klasse dat vooral op Spaanse circuits racet. Als achttienjarig broekie wint hij in zijn debuutjaar zes races en pakt direct het kampioenschap. Een jaar later rijdt Alonso in de Formule 3000, een voorloper van de Formule 2. In een competitief veld - met onder andere Mark Webber - wordt hij vierde. Dat is vooral te danken aan een sterk einde van het jaar, waarin hij de slotrace op Spa nog wint.

Minardi biedt Alonso dé kans

De banden met Minardi zijn na het winnen van Euro Open al warm, want als extraatje bij de titelwinst mag Alonso al in een F1-auto testen voor dat team. De coureur uit Oviedo maakt indruk, want voor het jaar erna wordt hij vastgelegd als reserve-coureur. Na zijn F3000-seizoen weet Minardi genoeg: we moeten hem vastleggen. De rookie line-up in 2001 is indrukwekkend te noemen, want naast Alonso debuteren ook Kimi Raikkonen, Juan-Pablo Montoya en - de stuk minder succesvolle - Enrique Bernoldi.

Minardi is een achterhoedeteam, dus het devies voor Alonso is zichzelf in de kijker rijden. Dat lukt tijdens de trainingen tijdens de seizoensopener in Melbourne vrij aardig. In de langzaamste auto noteert hij in de eerste oefensessie in het veld met 22 coureurs de 17de tijd. De slottraining op vrijdag verloopt nog beter, want daar zet hij een 15de tijd neer. De resultaten zijn nog knapper aangezien Alonso voor het weekend geen meter in de 2001 Minardi heeft gereden. Teamgenoot Tarso Marques is twee keer veel langzamer, dus dat geeft de burger moed.

"We gaan nog wat kleine aanpassingen doorvoeren zodat we de auto nog wat kunnen verbeteren. De potentie is er, we geloven dat we een goede auto hebben voor de eerste race van het kampioenschap", vertelt de nieuwkomer na afloop van de eerste trainingsdag. Teambaas Paul Stoddart is lovend: "Vanaf het eerste moment in de eerste sessie heeft Fernando laten zien wat we kunnen."

Tweeënhalf seconden sneller dan teamgenoot

De kwalificatie verloopt ook vrij aardig. Ja, er zijn meerdere coureurs die op vrijdag nog langzamer waren sneller, maar met een negentiende startpositie kan Alonso meer dan tevreden zijn. Vooral het gat naar Marques is bemoedigend. Marques staat stijf onderaan, met tweeënhalf seconden achter op Alonso. Toch is de toen 19-jarige coureur niet helemaal blij.

"Ik miste mijn rempunt en daar verloor ik een halve seconde. Als ik dat niet had gedaan, stond ik vier plaatsen verder naar voren", verzucht Alonso na de kwalificatie. "Ik voel me dus wat teleurgesteld. Overall ben ik wel tevreden met het resultaat, zeker omdat dit een auto is waar ik nog nooit in getest heb." Stoddart is minder kritisch: "Ik had ze al beloofd dat hij verrassend goed zou zijn."

Fernando Alonso houdt de Minardi in het rechte spoor en kwalificeert zich als negentiende. Foto door: Sutton Images

Bizarre race levert goed resultaat op

Het team van Minardi staat met spanning op de grid, want voor het eerst zien zij of hun nieuwe auto een hele race kan rijden. Bij de start schieten zowel Alonso als Marques moeiteloos van hun plek, wat voor een slaak van verlichting zorgt in de pitbox. Drie rondes later is het echter einde verhaal voor Marques, nadat de batterij aan boord van zijn PS01 het begeeft.

Alonso rijdt daarentegen stug door. Ook een bizar ongeluk van Jacques Villeneuve kan hem niet van de wijs brengen. In de vijfde ronde schiet de Canadees hard tegen de achterkant van de auto van Ralf Schumacher aan, waarbij een achterwiel van de BAR losschiet en de marshal Graham Beveridge raakt. Beveridge overlijdt ter plekke, elf toeschouwers raken gewond door andere losgeraakte onderdelen van de auto van Villeneuve.

Het motto The show must go on geldt ook in F1, dus er wordt gewoon verder geracet. Alonso houdt het tempo voor hem niet bij, maar de Minardi blijft heel. Door negen uitvallers en het achter zich houden van Giancarlo Fisichella finisht hij ook nog eens als twaalfde. Dat Alonso onderweg meer blauwe vlaggen dan directe concurrentie ziet, mag de pret niet drukken. "Het plan was om de race te finishen en dat is gelukt. Het had niet beter gekund!", lacht Alonso na afloop van de race. Stoddart jubelt met hem mee: "Twaalfde worden in de eerste keer dat we echt racen met de auto, daar heb ik geen woorden voor."

Fernando Alonso komt tot een knappe twaalfde plek. Foto door: James Bearne

Alonso werkt het hele seizoen bij Minardi af, met als beste resultaat een tiende plek tijdens de GP van Duitsland. Dat is in 2001 niet genoeg voor punten, alleen de top-zes krijgt ze, hij eindigt het seizoen met de nulscore. In 2002 kijkt hij een jaartje toe als reserve bij Renault, om tussen 2003 en 2006 bij de Franse renstal te rijden.Het is een succesvolle samenwerking, want Alonso wint in 2005 en 2006 de wereldtitel. Ook wordt hij in 2010, 2012 en 2013 tweede in het WK, toen in dienst van Ferrari. In 2019 neemt Alonso afscheid van F1 om in het WEC, de Indy 500 en de Dakar Rally te racen, waarna hij in 2021 weer terugkeert in de koningsklasse van de autosport. De nu 42-jarige coureur staat nog altijd bij veel kenners hoog op het lijstje van beste coureurs. Gezien zijn indrukwekkende palmares is dat geen gekke conclusie. In totaal heeft Alonso namelijk 32 races gewonnen en stond hij al 106 keer op het podium.