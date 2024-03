De eerste F1-race van Kevin Magnussen: "Kan het niet geloven"

De Formule 1 begon in 2014 aan een nieuw tijdperk met de introductie van een nieuw technisch reglement én een nieuwe motorformule. De atmosferische 2,4 liter V8-motor werd na acht jaar bedankt voor de bewezen diensten en vervangen door een hybride 1,6 liter V6-turbomotor. In de aanloop naar het seizoen was het daardoor gissen naar de exacte verhoudingen onder de teams. De wintertests in Jerez en Bahrein maakten vervolgens duidelijk dat één van de drie motorleveranciers het huiswerk beter had gedaan dan de concurrentie. In alle tests maakte de aandrijflijn van Mercedes een sterkere indruk dan de versies van Ferrari en Renault.

Nieuwkomer Kevin Magnussen kon zodoende rekenen op de beste krachtbron van het moment toen hij in Australië voor het eerst aan een raceweekend begon als F1-coureur. De Deen, zoon van voormalig F1-rijder Jan Magnussen, werd voor 2014 door McLaren aangesteld als de vervanger van Sergio Pérez. Hij kwam aan de zijde van voormalig wereldkampioen Jenson Button te rijden. Tijdens de eerste wintertest in Jerez klokte Magnussen de snelste tijd op de derde dag, wat uiteindelijk ook de snelste ronde van de gehele test bleek. In Bahrein volgde op de tweede dag opnieuw de snelste tijd, al was Nico Rosberg uiteindelijk de snelste rijder van de week namens Mercedes. Ook in de derde testweek, eveneens in Bahrein, was de Mercedes-motor de snelste. Ditmaal klokte Felipe Massa de snelste tijd.

Toch reisde Magnussen met relatief weinig verwachtingen af naar Melbourne. "Ondanks dat ik een goede winter achter de rug heb, maak ik me geen illusies: ik ben nog steeds een rookie en heb een achterstand op de coureurs die meer ervaring hebben dan ik. Het zal voor mij daarom vooral belangrijk zijn om in de eerste races aan de finish te komen, zodat ik veel ervaring kan opdoen", zei hij voorafgaand aan zijn debuutweekend.

Solide trainingen, verrassing in kwalificatie

De vrije trainingen voor de seizoensopener in Australië werden onder droge omstandigheden afgewerkt, waardoor Magnussen en mede-debutanten Marcus Ericsson en Daniil Kvyat rustig aan het Albert Park Circuit konden wennen. De pas 21-jarige coureur uit Roskilde opende met een solide achtste tijd in de eerste vrije training, waarin overigens vier coureurs niet tot een rondetijd kwamen. In de tweede vrijdagse oefensessie klokte Magnussen vervolgens de negende tijd, gevolgd door opnieuw de achtste plek in de derde en laatste vrije training op zaterdagochtend.

Kevin Magnussen werd de eerste debutant op het podium sinds Lewis Hamilton in 2007. Foto door: Charles Coates / Motorsport Images

In de kwalificatie zou Magnussen echter een behoorlijke test voor de kiezen krijgen. Na het rijden van de tweede tijd in Q1 begon het tijdens Q2 te regenen in Melbourne. Button werd een van de slachtoffers van het slechte weer met een elfde tijd, net als onder meer Kimi Raikkonen en Sebastian Vettel. Magnussen klokte echter de vijfde tijd en plaatste zich zodoende dus meteen voor Q3. De pole-position moest hij daarin laten aan Lewis Hamilton, terwijl Daniel Ricciardo en Nico Rosberg de top-drie completeerden. Een ruime seconde achter de Duitser eindigde Magnussen knap op de vierde plek. "Ik ben heel blij", zei hij na de kwalificatie. "Dit waren moeilijke omstandigheden, vooral omdat ik niet eerder in regen op dit circuit reed. Het was lastig om de lijnen en rempunten goed te krijgen en het was lastiger dan alles wat ik hiervoor heb gedaan. Toch had ik me niet meer kunnen wensen."

Probleemloze race levert podium op

Magnussen stelde zichzelf ook ten doel om op zondag vooral te genieten, want hij wist dat een podiumplaats behalen een grote opgave zou worden als het droog zou blijven op Albert Park Circuit. Dat was ook het geval, maar desondanks hield hij goed stand. Bij de start hield Magnussen de vierde positie vast, om later in de openingsronde te profiteren van technische problemen bij Hamilton. De Mercedes-coureur zou na twee ronden ook de eerste uitvaller worden.

Vooraan nam Rosberg intussen steeds meer afstand van nummer twee Daniel Ricciardo, die op zijn beurt niet echt wegliep bij Magnussen. Na 57 ronden zegevierde Rosberg, op ruim 24 seconden gevolgd door Ricciardo. Twee tellen daarachter volgt Magnussen op een knappe derde plek, waarmee hij de eerste debutant werd die in zijn debuutrace op het podium eindigde sinds Hamilton in 2007. Enkele uren na afloop van de race werd het feest nog groter voor de Deen, want Ricciardo werd gediskwalificeerd wegens het overschrijden van de maximale fuel flow. Magnussen schoof zodoende op naar de tweede plek, terwijl teamgenoot Button het derde en laatste plekje op het podium erfde.

Kevin Magnussen, McLaren Foto door: Andrew Ferraro

"Ik kan het gewoon niet geloven. Het is geen overwinning, maar het voelt wel als een zege", verklaarde Magnussen na het behalen van het podium. "Het team heeft een moeilijk seizoen achter de rug en wilde graag terugslaan. Ze hebben deze winter keihard gewerkt en deden dat met een rookie die geen ervaring heeft. Het was absoluut zwaar, maar ze hebben zulk goed werk geleverd en zorgden ervoor dat ik me met alles op mijn gemak voelde. Meer kon ik niet vragen."

De rest van het seizoen zou Magnussen voor McLaren blijven rijden, maar het succes uit de openingsrace werd niet meer herhaald. Uiteindelijk leidde het tot 55 punten en de elfde plaats in de titelstrijd. Dat bleek niet genoeg om te mogen blijven, want in 2015 werd hij vervangen door Fernando Alonso. Wel bleef Magnussen test- en reservecoureur bij McLaren, waardoor hij in Australië mocht invallen voor de geblesseerde Alonso. In 2016 keerde de Deen bij Renault terug in de Formule 1, om daarna tussen 2017 en 2020 voor Haas te racen. Bij dat team keerde hij in 2022 terug, om dat jaar zijn eerste F1-pole te pakken. Nog altijd racet Magnussen voor het Amerikaanse team, maar de podiumplek bij zijn debuut is vooralsnog de enige uit zijn loopbaan gebleven.