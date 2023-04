De start werd uitgesteld omdat een toeschouwer op het circuit was gekomen en een bepaalde vloeistof op het asfalt had gespoten. Uiteindelijk werd de race iets later dan gepland in gang geschoten. Overigens bleef de voorspelde regen weg en was de baan weer opgedroogd, dat wellicht in het nadeel zou zijn voor polesitter Robin Frijns.

De Nederlander kwam prima van zijn plek en behield de leiding, voor teamgenoot Nico Muller. Dat duo besloot al vrij vroeg in de race een Attack Mode in te zetten en stonden daardoor de eerste en tweede plek af. Doordat anderen voor de Nederlander datzelfde deden, kwam hij al snel weer aan de leiding te liggen. Niet veel later koos hij opnieuw voor een Attack Mode en kwam daardoor, na wat gevechten, op de zesde plek te liggen en viel daarna ver terug naar P11. Intussen lag zijn Duitse ploegmaat aan de leiding, al moest hij deze spoedig afstaan aan Pascal Wehrlein.

De polesitter bleef maar terugvallen en lag nog voor de helft van de race op de dertiende stek en ook Muller kon het goede tempo niet helemaal volhouden, maar wel beter dan de Nederlander. Sebastien Buemi ging intussen aan de leiding, maar er werd hard gestreden om de eerste plek. De Zwitser verloor uiteindelijk zijn voorvleugel, waardoor Jean-Eric Vergne opschoof naar P1 en Frijns op de tiende plek terechtkwam. Maar dat was allemaal niet voor lang. Want al snel kwam Nick Cassidy op de eerste plek te rijden, terwijl de Nederlander terugviel naar P12.

In de 26e van de 40 ronden was het met de batterij van Frijns al kritiek. Als eerste schoot hij onder de 40 procent. Muller was intussen voor Frijns op de elfde plek gekomen en dus lag Abt Cupra buiten de top-tien. Het werd nog erger voor de Nederlander doordat de batterij dusdanig hard achteruit ging, dat hij even achttiende kwam te liggen. Uiteindelijk passeerde de Limburger de finishvlag als zeventiende. Cassidy werd tot aan de laatste ronde op de hielen gezeten door Jake Dennis, maar de man uit Nieuw-Zeeland weerstond de druk en won voor de Brit. Vergne kwam als derde aan de meet. Muller, de teamgenoot van Frijns, werd toch nog negende en pakte de eerste punten van 2023 voor Abt.

Het Formule E-seizoen gaat 6 mei verder in Monaco.

