Daniil Kvyat kende een bijzondere carrière in de Formule 1. Als Red Bull-junior maakte hij in 2014 zijn debuut bij Toro Rosso om na één seizoen al gepromoveerd te worden naar het topteam. Zijn avontuur bij Red Bull Racing was echter van korte duur, want al na vier races in 2016 moest hij plaatsmaken voor Max Verstappen en moest de Rus terug naar het zusterteam. In gesprek met de officiële website van de Formule 1 blikt Kvyat terug op die periode, waarin hij al het gevoel had dat er iets aan de hand was en dat Red Bull-adviseur Helmut Marko al voor de start van het seizoen 2016 van coureurs wilde wisselen.

"Helmut zei: 'Je moet Daniel [Ricciardo] min of meer constant elke race verslaan'", herinnert Kvyat zich. "Ik dacht: 'Oké, hij is geen idioot, maar ik zal net als hij mijn best doen. De eerste races verliepen lastig, maar er was duidelijke vooruitgang te zien zoals in China." Volgens hem was de dramatische race in Sotsji 'wat ze nodig hadden', doelt hij op een goede reden om hem van team te laten wisselen. "Dat is hoe het soms gaat."

Na het seizoen 2017 moest Kvyat ook het zitje bij Toro Rosso afstaan, waarna hij de overstap maakte naar Ferrari, waar hij als test- en reservecoureur aan de slag ging. Dat bleek precies wat Kvyat nodig had, aangezien hij hiermee weer een ingang naar de Formule 1 vond. "Mijn rondetijden waren zeer competitief", wijst de Rus naar zijn werk als testcoureur. "Geruchten verspreiden zich snel in de Formule 1. Ik ging namens Ferrari naar Montreal en zag Christian [Horner] en Helmut. Ik wilde gewoon hoi zeggen en wat koffie drinken. Ze waren blij om me te zien en we hadden een goed gesprek. Op een gegeven moment zeiden ze: 'We hebben gehoord dat je test erg goed ging.' Ik zei: 'Ik wist niet dat je ervan af wist!' Maar we hielden contact. Later belde ik Helmut op. Niet uit wanhoop, maar ik wilde weer de Formule 1 in. Ik zei: 'Ik ben er klaar voor om te racen, ik denk dat ik nu een geweldige aanwinst zou zijn voor jullie.'"

F1-stijl

Marko maakte Kvyat echter duidelijk dat alles al vastgelegd was voor 2019, totdat Daniel Ricciardo aankondigde dat hij Red Bull zou verruilen voor Renault. "Helmut belde me terug en zei: 'Wat een timing, ben je nog steeds geïnteresseerd?' We schudden elkaar de hand en zo kwam ik weer terug." Na twee seizoenen bij het zusterteam van Red Bull vertrok Kvyat opnieuw en verruilde hij de F1 voor langeafstandsracerij. Hij is aangesteld als coureur voor het Hypercar-team van Lamborghini in het World Endurance Championship en geniet van het programma daar, maar wil de deur naar nog een F1-rentree niet sluiten.

"Ik houd af en toe contact met Helmut", geeft Kvyat aan. "Ik heb onlangs ook met Franz (Tost, voormalig AlphaTauri-teambaas, red.) gesproken en zal met hem gaan skiën nu hij met pensioen gaat. Maar ik blijf de Formule 1 altijd in de gaten houden. Uiteindelijk kun je altijd zien, wat voor auto ik ook bestuur, dat er een beetje een F1-stijl in zit. Het makkelijkste voor mij is om weer in een F1-auto te springen en weer tot het uiterste te gaan. Ik bedoel, als ik ooit terug zou moeten keren naar de F1, dan is het meer een Hollywood- of Netflix-scenario! Maar waarom ook niet?"