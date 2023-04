Daniil Kvyat, die van 2014 tot en met 2020 zes seizoenen in de Formule 1 reed, stapte op het circuit van Tempelhof in Berlijn in de Formule E Gen3-bolide van NIO 333 om te kijken of de elektrische raceklasse wat voor hem is. Hij sloot de testdag af met de negende tijd. "Er was enige interesse en gelegenheid voor de test en als gevolg daarvan kwamen we overeen dat het een goed idee zou zijn om deze test samen te doen, om elkaar te leren kennen en te zien wat we samen kunnen doen", zei Kvyat voorafgaand aan de test tegen Motorsport.com.

Het zijn voor Kvyat, die onder de Italiaanse racelicentie rijdt vanwege de sancties van de FIA tegen Russische coureurs, de eerste meters in de Formule E geweest. Het ging voor hem dan ook vooral om het leggen van een basis voor een eventuele deelname. "Ik wilde gewoon mijn best doen om zoveel mogelijk van de auto te begrijpen, proberen om zoveel mogelijk ronden te rijden en er echt een gevoel voor te krijgen en natuurlijk zien waar de grenzen van de auto liggen", aldus de voormalig Red Bull- en Toro Rosso/AlphaTauri-coureur.

Onlangs werd Kvyat aangekondigd als fabriekscoureur van Lamborghini, waar hij deelneemt aan het Hypercar-project van de Italiaanse sportwagenfabrikant. Dat houdt dit jaar vooral een testprogramma in, waarna de Hypercar in 2024 op de circuits te bewonderen moet zijn in het World Endurance Championship en IMSA-kampioenschap. Dat staat een Formule E-programma niet in de weg, stelt Kvyat.

"Ik ben Lamborghini-coureur geworden, maar ik sta open voor een dubbel programma", benadrukt Kvyat voorafgaand aan de Formule E-test. "Het [kampioenschap] heeft zich bewezen en nu zie ik zelf dat het een heel competitieve klasse is. Het is heel zwaar racen, heel interessant en heel anders omdat je op het juiste moment veel energie moet sparen en op het juiste moment moet aanvallen. Het is dus een zeer uitdagende categorie en ik houd van uitdaging."

Kvyat heeft zo een terugkeer in de Formule 1 op een laag pitje gezet, al sluit hij het niet helemaal uit dat hij ooit weer in de koningsklasse van de autosport te zien is. "Je weet maar nooit. Het leven kan soms heel verrassend zijn", weet de Rus ook. "Maar op dit moment ligt mijn focus bij Lamborghini. We hebben samen een geweldig programma opgesteld en nu verken ik een beetje de mogelijkheden in de Formule E. Mijn gedachten worden volledig in beslag genomen door de kansen in de racerij en daar focus ik me ook op. Als er dan nog andere dingen ter sprake komen in de toekomst, praten we verder."