Er ligt een plan klaar om deze verplichte pitstops volgend seizoen te introduceren. Coureurs moeten dan de pitstraat opzoeken om vier kilowattuur binnen dertig seconden op te laden middels een 'booster' van 600kW. De Formule E wilde deze snellaadpitstops eigenlijk dit seizoen met de introductie van de Gen3-bolide al introduceren, maar dat plan is uitgesteld door leveringsproblemen, zoals de Duitse collega's van Motorsport.com kunnen melden.

"We wachten tot volgend jaar, dan doen we het goed", zegt Formule E-baas Jamie Reigle. Medeoprichter Alberto Longo voegt toe dat zij het concept dit seizoen al wilden introduceren, maar dat er geen haast achter zit omdat zij de technologie eerst grondig willen testen. Hij geeft toe dat er wel serieuze gesprekken hebben plaatsgevonden om de technologie al richting het einde van het huidige, negende seizoen te introduceren. "We zouden het graag al dit seizoen hebben, maar ik denk dat het op dit moment nog niet helemaal haalbaar is", erkent Longo. "Het zal een enorme impact hebben op de sport en om zoiets dan in de laatste drie of vier races te doen, ook al zouden we in staat zijn om het te doen, is dat misschien niet de juiste beslissing."

Longo benadrukt dat de technologie er wel al is om de snellaadpitstop in de Formule E te introduceren. "Het werkt, maar op dit moment ondervinden veel mensen last in leveringen, dat is ook de hoofdreden dat we dit nog niet van de grond hebben gekregen voor dit seizoen. Maar als het dit jaar niet gebeurt, dan zal het in de eerste race van seizoen tien alsnog komen. Dat is volkomen terecht." De invoering van een verplichte pitstop zal ook een wijziging in het reglement vereisen, aangezien de Gen3-bolides momenteel de races op één volle acculading rijden. "We zullen wat veranderen aan het format, ja, maar dat willen we jaarlijks doen om te verbeteren", aldus Longo.

De Formule E heeft met de twee E-Prixs in Berlijn al de helft van het seizoen 2022/2023 afgewerkt. Oud-Formule 1-coureur Pascal Wehrlein gaat na acht races aan de leiding met 100 punten, gevolgd door Nick Cassidy op 96 punten. Robin Frijns, de enige Nederlander in de elektrische raceklasse, staat na die acht races op slechts drie punten. Hij moest door een polsblessure meerdere races overslaan en keerde in Sao Paulo terug. In Berlijn pakte hij verrassend genoeg pole-position voor de tweede race op Tempelhof. De ABT Cupra bleek echter niet opgewassen tegen de rest van het veld in de race, waardoor hij uiteindelijk als zeventiende over de streep kwam.