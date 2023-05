Fenestraz verliest Formule E-pole Monaco, Frijns strandt in groepsfase

Frijns en Vandoorne sneuvelen in groep A

De kwalificatie voor de E-Prix van Monaco werd zaterdagochtend afgetrapt door de coureurs die ingedeeld waren in kwalificatiegroep A. Met kampioenschapsleider Pascal Wehrlein, regerend kampioen Stoffel Vandoorne, tweevoudig kampioen Jean-Eric Vergne en Mitch Evans stonden er diverse toppers aan het vertrek van de sessie, terwijl ook Robin Frijns zich met de eerste groep op het asfalt in Monte-Carlo mocht melden.

De enige Nederlandse deelnemer had weinig succes in groep A, waarin hij niet verder kwam dan de elfde en laatste positie. Uiteindelijk profiteerde Frijns wel van de problemen bij DS Penske, dat de rondetijden van zowel Vandoorne als Vergne geschrapt zag worden wegens een overtreding met betrekking tot de bandenspanning. Dat tweetal zag de kwalificatie dus eveneens vroegtijdig ten einde komen, nadat beide coureurs zich ook qua rondetijden al niet geplaatst hadden voor de knock-outfase.

Dat laatste gold eveneens voor kampioenschapsleider Wehrlein, die uiteindelijk niet verder kwam dan de zevende tijd en door het wegvallen van Vandoorne opschoof naar P6 in groep A. De snelste tijd in dit deel van de kwalificatie werd gereden door Norman Nato. De Fransman van Nissan noteerde 1.30.138 en was daarmee elf duizendsten van een seconde sneller dan teamgenoot Sacha Fenestraz. Dan Ticktum gaf op P3 slechts achttien duizendsten toe op Nato, terwijl Evans zich met de vierde tijd ook plaatste voor de knock-outfase.

Toppers Cassidy en Dennis al klaar na groep B

Vervolgens mochten de elf overige coureurs zich melden om binnen twaalf minuten plaatsing voor de knock-outfase af te dwingen. Met Nick Cassidy en Jake Dennis stonden in groep B opnieuw twee coureurs uit de top-vier van het kampioenschap aan het vertrek, maar het tweetal zou zich uiteindelijk niet plaatsen voor het volgende segment. Envision-coureur Cassidy strandde op de vijfde positie, terwijl Andretti-rijder Dennis in de Envision-sandwich op P6 belandde.

Voor Maserati MSG werd de kwalificatie van groep B een succes. Het team, dat onder een Monegaskische licentie racet en zodoende een thuiswedstrijd afwerkt in Monaco, zag Maximilian Günther met 1.30.175 de snelste tijd rijden. Ook nu waren de verschillen echter bijzonder klein, want nummer twee Jake Hughes gaf slechts vier duizendsten van een seconde toe op de snelste man. Edoardo Mortara wist zich in de tweede Maserati ook te plaatsen voor de knock-outfase, waar ook Sergio Sette Camara acte de présence gaf na zijn vierde tijd.

Nissan sterk in kwartfinales, tijd Sette Camara geschrapt

Na de twee groepsfases maakten de vier snelste rijders uit zowel groep A als groep B zich op voor de kwartfinales. Ticktum en Fenestraz mochten daarin het spits afbijten. De Brit van NIO 333 meldde zich als eerste op het asfalt en klokte 1.29.326, maar Fenestraz was over vrijwel de hele ronde gezien sneller en antwoordde meteen met 1.29.031 voor een plek in de halve finales. Evans en Nato kwamen daarna de baan op voor de tweede kwartfinale. De Jaguar-coureur opende zijn ronde sterk, maar Nato had in het tweede deel van de ronde een passend antwoord en klokte met 1.29.113 een tijd die ruim twee tienden sneller was dan die van Evans.

Het verschil tussen Mortara en Hughes in de derde kwartfinale was zelfs nog groter. De Brit van McLaren pakte in de eerste sector al een tiende marge en zou dat in het restant van de ronde uitbreiden tot een gezonde voorsprong van maar liefst vier tienden. Met 1.29.082 was Hughes ook marginaal langzamer dan Fenestraz. De laatste kwartfinale werd een onderonsje tussen Sette Camara en Günther, die verrassend werd gewonnen door de Braziliaan van NIO 333. Met 1.29.273 was hij een kleine vier tienden van een seconde sneller dan de Duitser, die in de tweede training nog de snelste tijd had geklokt. De tijd van Sette Camara werd vervolgens echter geschrapt doordat hij de kwalificatieprocedure niet goed had gevolgd. Günther mocht zodoende toch door naar de halve finale.

Nato wint Nissan-onderonsje, ook Hughes naar finale

Günther mocht het in de halve finale opnemen tegen Hughes, al moest dat tweetal het stratencircuit van Monaco eerst laten aan Nissan-coureurs Nato en Fenestraz. Fenestraz opende zijn ronde sterk, waarna Nato in de tweede sector wat tijd goedmaakte. Een fout in de laatste sector zorgde er echter voor dat Nato op 1.29.236 strandde, terwijl Fenestraz met 1.28.773 ruim sneller was en een plekje in de finale afdwong.

Daarna was het dus de beurt aan Günther en Hughes om te strijden om een plekje in de finale, waarin de strijd om pole-position beslecht zou worden. De Maserati-coureur werd op het laatste moment toegevoegd aan de halve finales en klokte met 1.29.450 weliswaar een tijd die sneller was dan wat hij in de kwartfinale reed, maar genoeg voor de finale was dat niet. Die eer was weggelegd voor McLaren-rijder Hughes, die met 1.28.942 maar liefst een halve seconde sneller was.

Fout Hughes bezorgt Fenestraz pole

Hughes verscheen als eerste op de baan voor de finale van de Formule E-kwalificatie in Monaco, terwijl Fenestraz zich zo'n vijftien tellen later op het asfalt meldde. De Nissan-coureur kwam goed uit de startblokken en pakte in de eerste sector meteen een voorsprong, al slaagde Hughes erin om in de tweede sector weer wat tijd terug te winnen. Bij het uitkomen van de tunnel maakte de McLaren-rijder echter een remfout, waardoor hij de chicane moest afsteken en zijn kans op pole-position zag verdwijnen. Hughes kwam uiteindelijk nog tot 1.31.616, maar Fenestraz klokte 1.29.131 en verzekerde zich daarmee van zijn tweede pole in de Formule E.

Fenestraz heeft zijn tijd uit de finale echter moeten inleveren, nadat geconstateerd werd dat hij het maximale vermogen van 350 kilowatt heeft overschreden in zijn ronde. Hughes krijgt de pole dus achter zijn naam en deelt de eerste rij op de grid met Fenestraz, terwijl Nato en Günther plaatsnemen op de tweede startrij. Ticktum en Evans bevolken de derde startrij, met Mortara en Sette Camara op de vierde rij. Frijns vangt de race aan vanaf de zeventiende positie. Het startsein voor de E-Prix van Monaco wordt om 15.00 uur gegeven.

Uitslag Formule E Monaco - Kwalificatie