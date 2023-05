Cassidy slaat dubbelslag met FE-zege in Monaco, Frijns veertiende

Sacha Fenestraz leek zich zaterdagochtend te verzekeren van de pole-position voor de E-Prix van Monaco, maar het overschrijden van het maximale vermogen van 350 kilowatt zorgde ervoor dat hij de beste startpositie moest afstaan aan Jake Hughes. De nieuwkomer mocht zodoende voor de tweede keer dit seizoen vanaf pole vertrekken. Robin Frijns kende intussen een lastige kwalificatie en kwam niet verder dan de achttiende startpositie, één plekje achter teamgenoot Nico Müller.

De 29 ronden tellende elektrische race op het stratencircuit van Monaco ging probleemloos van start. Hughes behield de leiding, voor Nissan-duo Fenestraz en Norman Nato. Dan Ticktum nam intussen de vierde plek over van Maximilan Günther, die in de openingsfase nog wat meer terrein zou verliezen. Andre Lotterer maakte dat al niet meer mee, want aan het einde van de tweede ronde kwam hij in aanraking met René Rast en eindigde daardoor in de laatste bocht in de muur. Een safety car was gelukkig niet nodig, doordat Lotterer zijn Andretti-bolide op eigen kracht achter de vangrails kon parkeren.

Nadat de concurrentie Hughes in de openingsfase op kop liet rijden, besloot de McLaren-coureur om in ronde 7 het bal te openen wat betreft het activeren van attack mode. In de daaropvolgende zeven ronden zouden vrijwel alle coureurs hun verplichte vier minuten extra vermogen inzetten door twee keer over het activatiepunt te rijden. Dit zorgde vanzelfsprekend voor de nodige positiewisselingen en bracht Nick Cassidy uiteindelijk aan de leiding, voor landgenoot Mitch Evans en Jake Dennis. In de zestiende ronde besloot Evans vervolgens de aanval in te zetten op Cassidy, ondanks dat zijn engineer hem aanvankelijk maande om in de slipstream te blijven hangen. Binnen twee ronden slaagde de Envision-coureur er echter in om te counteren bij Evans en de leiding te heroveren.

Cassidy reed nog steeds vooraan toen de safety car in ronde 22 voor het eerst op het asfalt verscheen vanwege twee incidenten. Nato raakte zijn voorvleugel kwijt en moest zijn bolide bij de uitgang van de pits parkeren, terwijl het vrijwel gelijktijdig mis ging in het duel tussen Dan Ticktum en Günther. De Brit van NIO 333 verdedigde zijn zesde plek met hand en tand, wat tot contact leidde en beide auto's richting de vangrails stuurde. Ticktum had geluk en kon door, maar voor Günther kwam zijn race ten einde in bocht 3.

In de 25e ronde werd de race weer hervat voor een sprint van vijf ronden richting de finish. Die lengte zou de wedstrijdleiding uiteindelijk ook aanhouden, want er werd besloten om geen extra ronden toe te voegen aan de race. Dat was goed nieuws voor Cassidy, die onder druk van Evans kwam te staan en bovendien over minder energie beschikte dan zijn concurrent. Het incident tussen Müller en Sam Bird kwam dan ook als geroepen voor de Nieuw-Zeelander van Envision. Bird probeerde in de eerste bocht voorbij te gaan aan de Abt Cupra-coureur, maar werd over de kerbstones gelanceerd en drukte Müller daardoor in de muur. Zodoende moest de laatste ronde achter de safety car afgewerkt worden.

De leiding van Cassidy kwam zodoende niet meer in gevaar, waardoor hij vanaf de negende startpositie zijn tweede opeenvolgende overwinning boekte. Daarmee nam hij ook meteen de leiding in het kampioenschap, daar Pascal Wehrlein puntloos bleef met de elfde stek. Evans pakte de tweede positie, voor Dennis en Fenestraz. Hughes verzekerde zich met de vijfde stek van een tiental punten, voor de gehavende bolide van Ticktum en de als laatste gestarte Jean-Eric Vergne. Sebastien Buemi reed in een onzichtbare race naar P9, terwijl Stoffel Vandoorne en Bird de top-tien completeerden.

Over vier weken krijgt het Formule E-seizoen 2022-2023 een vervolg met de E-Prix van Jakarta. Op 3 en 4 juni staat er een double-header gepland voor het bezoek aan Indonesië.

Uitslag Formule E - E-Prix van Monaco