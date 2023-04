Lamborghini maakt in 2024 voor het eerst zijn opwachting in de hoogste klasse van het enduranceracen. Daarvoor ontwikkelt de fabrikant uit Sant'Agata Bolognese in samenwerking met Ligier Automotive een LMDh-bolide, die vanaf volgend jaar in de Hypercar-klasse van het WEC en de GTP-klasse in het Amerikaanse IMSA te bewonderen is. In een eerder stadium heeft Lamborghini al aangekondigd dat Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli en Romain Grosjean als fabriekscoureurs aan de slag gaan voor het project. Donderdag is daar in de persoon van Daniil Kvyat een vierde coureur aan toegevoegd.

Kvyat reed tussen 2014 en 2020 zes seizoenen in de Formule 1. Hij kwam uit voor Toro Rosso, Red Bull Racing en opnieuw Toro Rosso, dat vervolgens AlphaTauri werd. Daarna werkte de Rus, die sinds de oorlog in Oekraïne met een Italiaanse licentie racet, nog één seizoen als reservecoureur voor Alpine. Vorig jaar reed Kvyat drie races in de NASCAR Cup Series voor het Nederlandse Team Hezeberg, terwijl hij dit jaar voor Prema Racing actief is in de LMP2-klasse van het WEC. De meerderheid van de aandelen van dat team zijn in handen van DC Racing Solutions, wat eveneens het moederbedrijf is van Iron Lynx. Dat team is weer aangewezen als technisch partner van Lamborghini's LMDh-project.

Lamborghini Squadra Corse-baas Giorgio Sanna is blij met de komst van Kvyat en verwacht dat de Rus in 2023 al veel kan bijdragen aan het testprogramma met de LMDh-bolide. "Wij denken dat hij in de loop van 2023 van grote waarde kan zijn voor ons LMDh-project", zegt Sanna. "De belangrijkste taak van Daniil bij ons is om samen met onze engineers en monteurs te werken aan het prototype. Gezien zijn enorme ervaring in andere raceklassen twijfel ik er niet aan dat hij van groot belang kan zijn om in 2024 een vliegende start te maken."

Zelf vindt Kvyat het een "grote eer" om zich als fabriekscoureur bij Lamborghini te voegen. "Lamborghini is een zeer bekend Italiaans merk met een geweldige historie in de automobielwereld. Aangezien ik in Italië ben opgegroeid, vervult dit mij met extra trots", zegt hij over zijn aanstelling. Naar verluidt kan Kvyat in de zomer beginnen met zijn werk voor Lamborghini, aangezien men van plan is om dan aan het testprogramma te beginnen. Volgend jaar debuteert het merk met een auto in het WEC en een auto in het IMSA. Hoe de coureurs over de auto's verdeeld worden, is nog niet bekend.