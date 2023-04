Peugeot komt met aangepaste versnellingsbak na problemen Sebring

Peugeot introduceerde een nieuw versnellingsactivatiesysteem tijdens een endurancetest op het circuit van Paul Ricard. Daar ging men ruim over het aantal kilometers dat gereden moet worden in de 6 uur van Portimao, die dit weekend op het programma staat. Beide auto’s hadden in de recente 1000 mijl van Sebring nog transmissieproblemen. Volgens technisch directeur Olivier Jansonnie heeft het team nu stappen gemaakt waardoor het nieuwe systeem betrouwbaarder is dan tijdens de seizoensopener. “We zijn blij met het systeem en de kilometers die we hier [in Portimao] moeten afleggen”, aldus Jansonnie. “Laten we het zo zeggen, we hebben veel meer gereden dan we hier zullen rijden. Maar dat is slechts een test. We hopen hier niet in de problemen te komen, maar het is zonder twijfel een beter systeem. Dat is duidelijk.”

Het elektrische systeem dat sinds de introductie van de 9X8 eind 2021 gebruikt werd, is nu vervangen door een hydraulische activator. De ontwikkeling van het vernieuwde schakelsysteem begon na de drie races die vorig jaar gereden werden in het WEC. “Voor de afsluitende wedstrijd in Bahrein werd duidelijk dat we iets moesten doen”, gaat Jansonnie verder. “We hebben ernaar gekeken en het is best een fundamentele verandering aan de auto, een grote verandering. Het heeft best lang geduurd om dit goed te maken.”

Peugeot wist voorafgaand aan de openingswedstrijd in Sebring eigenlijk al dat het op problemen met de versnellingsbak zou stuiten. Loïc Duval viel al in de opwarmronde stil met de #94 en kon pas na een pitstop van twintig minuten aan de race beginnen. Paul di Resta moest in het openingsuur van de wedstrijd binnenkomen met een soortgelijk probleem. Hij kon geen versnelling selecteren en stond ook ongeveer twintig minuten binnen. Een betrouwbare wagen ontwikkelen blijft de prioriteit van Peugeot, dat in juni voor het eerst sinds 2011 terugkeert in de 24 uur van Le Mans.

“Dat is de volgorde die we aanhouden: we moeten zorgen dat we een auto hebben, geschikt voor lange afstanden zonder problemen. De snelheid komt dan vanzelf”, aldus Jansonnie. Hij suggereert dat Peugeot dichter op de concurrentie was geëindigd als het de problemen met de transmissie eerder opgelost had. “We hadden veel meer tijd kunnen besteden aan het testen, zoeken naar meer snelheid. Ik weet zeker dat we dan beter gepresteerd hadden.”

Jansonnie erkent dat Peugeot nog niet volledig op haar gemak is voor Le Mans. “We weten dat we nog altijd wat zwakke punten hebben en er zijn ook dingen die we nog kunnen tegenkomen als we meer gaan rijden.”