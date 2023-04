Vrijdag werden vanaf het Autódromo Internacional do Algarve bijzondere beelden gedeeld van een Porsche Cup die op de tribune in bocht 1 was beland. Tijdens de eerste training van de Porsche Sprint Cup Iberië kreeg Alexandre Areia in de Porsche GT3 Cup 991 te maken met een remprobleem waardoor hij op hoge snelheid achterwaarts door de hekken vloog aan de buitenkant van bocht 1. Hij kwam vervolgens op stoelen van de tribune tot stilstand. Wonder boven wonder raakte er niemand gewond: op die plek zaten op het moment van de crash geen toeschouwers. Wel waren er beelden te zien van toeschouwers die zich in de buurt van de crash bevonden.

De Porsche van Alexandre Areia, Team Monteiros Competiçoes, op de tribune in Portimao.

De tweede training van het WEC begon op tijd, maar de tribune was gesloten voor het publiek. In een verklaring aan Motorsport.com laat de FIA weten: "De FIA onderzoekt het incident dat plaatsvond tijdens de eerste training van de Porsche Sprint Series Iberië op het Autódromo Internacional do Algarve. De FIA is momenteel bezig met het verzamelen van informatie en een evaluatie door de FIA Circuits Commission zal volgen. De FIA werkt nauw samen met het personeel van het circuit en de organisatoren. De tribune blijft tot nader order gesloten. Het verbeteren van de veiligheid is een continu proces, daarom zullen de conclusies uit dit incident en andere uit de hele wereld worden geïntegreerd in de voortdurende ontwikkeling van de veiligheid van de autosport."

Areia deelde op Twitter een bericht waarin hij laat weten dat hij blij is dat er niemand gewond is geraakt. "Ik was in feite een passagier", schrijft de coureur. "Gelukkig bevond niemand zich in dat gebied van de tribune en bleef ik ongedeerd, met dank aan de veiligheid van de auto."

Het evenement op Portimao was de eerste ronde van het kampioenschap dat bestaat uit 24 deelnemers, waaronder regerend Porsche Supercup-kampioen Dylan Pereira. Het circuit van Portimao is een zogenaamde FIA Grade 1-circuit, waardoor het een Formule 1-Grand Prix mag organiseren. Dat gebeurde tweemaal: in 2020 en 2021. Beide races werden gewonnen door Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Voor het WEC is dit het tweede bezoek aan het circuit in de Algarve. In 2021 ging het nog om een race van acht uur, dit jaar is het een zes-uursrace. Deze begint zondag 16 april om 13.00 uur Nederlandse tijd.