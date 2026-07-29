Ferrari en Peugeot beginnen aan vernieuwde hypercars voor WEC 2027

Ferrari en Peugeot zijn begonnen met het testen van de geüpgradede versies van hun respectieve Le Mans Hypercars, terwijl ze hun voorbereidingen op het World Endurance Championship van 2027 opvoeren.

Hoewel het seizoen 2026 pas halverwege is, is het ontwikkelingswerk voor de campagne van volgend jaar al begonnen. Die staat gepland om op 27 maart 2027 in Qatar van start te gaan.

Op dinsdag gaf Ferrari een afbeelding vrij van een ontwikkelingsversie van de 499P, voorzien van een camouflage livery om eventuele aerodynamische wijzigingen te verbergen. De auto werd gefotografeerd tijdens tests op Monza, waar dit jaar de seizoensfinale wordt verreden na het nieuws dat zowel de rondes in Qatar en Bahrein werden geannuleerd naar aanleiding van het conflict in het Midden-Oosten.

Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Alessandro Pier Guidi en Miguel Molina kregen in de loop van de dag allemaal tijd op de baan.

Ferrari bereidt zich voor op de grootste update van de 499P sinds de door een V6 aangedreven LMH in 2023 zijn debuut maakte in het WEC. Aan de vooravond van de 24 uur van Le Mans van dit jaar onthulde de Italiaanse fabrikant dat het mogelijk alle vier zijn resterende jokers gebruikt om de auto grondig te herzien, maar het gaf niet prijs waar de updates zich op zouden richten. In de verklaring van dinsdag stond dat de focus lag op het testen en valideren van "een breed scala aan technische en aerodynamische oplossingen."

Tot nu toe heeft Ferrari slechts één van de vijf evo-jokers gebruikt die tijdens de aanvankelijke levensduur van vijf jaar van een LMDh/LMH-auto zijn toegewezen; een update gericht op de remkoeling die in 2024 in Sao Paulo werd geïntroduceerd.

Ferrari deelde geen verdere informatie over de 499P in 2027-specificatie.

Ferrari 499P Photo by: Ferrari

Peugeot werkt aan volgende update voor 9X8

Op dezelfde dag maakte Peugeot bekend dat het is begonnen aan het “volgende hoofdstuk in de evolutie van de 9X8”, met als doel in 2027 een vaste vooraanstaande speler te worden.

In een persbericht stelde de Franse fabrikant dat het “werkt aan een reeks technische evoluties die bedoeld zijn om de prestaties, efficiëntie en competitiviteit” van de door een V6 aangedreven racer te verbeteren, die in Hypercar nog geen racezege heeft geboekt.

De verklaring ging vergezeld van een close-upbeeld van de geüpdatete auto, rijdend in kaal koolstofvezel op wat Paul Ricard lijkt te zijn.

Hoewel Peugeot naar verluidt zijn toewijzing van evo-jokers al heeft opgebruikt, hoopt het te profiteren van een nieuw reglement dat worstelende fabrikanten extra tokens voor prestatie upgrades toestaat.

In de verklaring van Peugeot werd vermeld dat de geplande evoluties nog onder voorbehoud van goedkeuring zijn. Elke update waarbij evo-jokers worden ingezet, of dat nu binnen of buiten de aanvankelijke toewijzing van vijf van een fabrikant is, moet worden goedgekeurd door de WEC promotors, de FIA en de ACO.

"Sinds zijn debuut is de PEUGEOT 9X8 een platform in constante evolutie. Op het hoogste niveau van endurance racen meedoen betekent voortdurend leren, aanpassen en vooruitgang boeken," zei Peugeot-teambaas Emmanuel Esnault.

Peugeot 9X8 2027 Photo by: Peugeot

"De intensiteit van de competitie op wereldkampioenschapsniveau versterkt onze vastberadenheid om te blijven evolueren. Ons doel is duidelijk: de 9X8 consequent tussen de topkandidaten positioneren.

"Terwijl we vooruitkijken naar 2027, zet het team de volgende stap in zijn ontwikkeling, gericht op een herziene benadering van prestaties, efficiëntie en design. Dit werk is een belangrijke mijlpaal in de voorbereiding op het volgende hoofdstuk van het verhaal van de PEUGEOT 9X8 en in het voortzetten van de erfenis van PEUGEOT in endurance racing."

Peugeot introduceerde de 9X8 halverwege het seizoen 2022, maar heeft moeite gehad om zich als constante vooraanstaande speler te vestigen. Het Stellantis merk vernieuwde het LMH-prototype begin 2024 en introduceerde vorig jaar verdere updates, waarbij naar verluidt alle vijf evo-jokers werden opgebruikt.

In aanloop naar de Lone Star Le Mans van september in Austin staat het zevende in het constructeurs-kampioenschap, alleen voor nieuwkomer Genesis.