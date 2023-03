Toyota boekt overtuigende zege in Sebring, Nicky Catsburg wint GTE

Het nieuwe tijdperk van de langeafstandsracerij in het World Endurance Championship ging vrijdagmiddag van start op het extreem hobbelige circuit van Sebring, een baan waar een groot aantal leden van de paddock nog nooit geracet had. Ferrari mocht enigszins verrassend van pole-position vertrekken, maar in de paddock was er consensus over het feit dat Toyota in racetrim de overhand zou hebben op de andere merken. Dat kwam ook wel uit. Antonio Fuoco verdedigde zijn leidende positie knap in de eerste ronden van de race, maar ging door een vroege safety car naar de pits en viel daardoor buiten het reguliere ritme. De Toyota’s kregen vrij baan en konden het tempo opvoeren om onderling uit te maken wie de 1000 mijl van Sebring zou winnen.

De #51 Ferrari haakte als eerste af in de strijd om het podium toen Alessandro Pier Guidi de langzamere AF Corse GTE Ferrari wilde inhalen bij de ingang van de pits. Hij raakte daardoor in een spin en de Italiaan raakte Gunnar Jeanette in de #56 Project 1 Porsche. Pier Guidi bracht de auto met veel schade in de pits en verloor veel tijd. Na de neutralisatie die volgde zaten de beide leidende Toyota’s weer bij elkaar in de buurt, maar Sébastien Buemi maakte via de teamradio melding van een technisch probleem. Het team maande hem rustiger aan te doen en ook in de pitstraat verloor de #8 Toyota nog flink wat tijd. Daardoor werd het voordeel van de equipe Kamui Kobayashi, Mike Conway en José Maria Lopez groter. Zij zegevierden na een foutloze wedstrijd.

De strijd om de laatste podiumplek ging tussen de #2 Cadillac van Chip Ganassi Racing en de #50 Ferrari van AF Corse. Nadat de laatste pitstops afgewerkt waren, verdedigde Fuoco namens Ferrari en kon Earl Bamber in de aanval. De aanval van Bamber had niet veel om het lijf en de Ferrari 499P eindigde zo bij haar racedebuut op het podium, vijftig jaar nadat Ferrari voor het laatst actief was op het hoogste niveau van de langeafstandsracerij. Earl Bamber bracht de ‘Caddy’ op de vierde plek aan de meet voor de beide Porsches: de #5 werd vijfde, de #6 werd zesde. De #51 Ferrari verloor de aansluiting na het incident van Pier Guidi, maar eindigde op de zevende plek in de klasse en vijftiende algemeen.

Vanwall haalde de finish in haar WEC-debuut, maar het ging niet van een leien dakje. Jacques Villeneuve was tijdens de race de zwakke schakel in het spel bij het team dat gerund wordt door Colin Kolles. De Canadees was zo’n drie tot vier seconden te langzaam ten opzichte van zijn teamgenoten en het team verloor daardoor aansluiting met de andere auto’s in de klasse. Na een spin en schade aan de wielophanging verloor het team nog veel meer tijd waardoor het als achtste geklasseerd werd in de Hypercar-categorie.

Niet voor alle Hypercars was het een probleemloze wedstrijd. Met name Peugeot stelde hevig teleur in Sebring. De betrouwbaarheid van de wagen is ook na een winter hard werken aan de 9X8 nog altijd een groot probleem. De #94 Peugeot kwam kort na de start in de pits toen er een probleem bleek te zijn met de elektronica van de auto. Nog geen uur later meldde ook Paul di Resta zich met de #93 in de pits toen er versnellingsbakproblemen bleken te zijn met de tweede auto. Zij verloren daardoor al vroeg in de race aansluiting met de koplopers, al kwamen beide auto’s nog wel terug in de race om de nodige testmeters te maken.

De #708 Glickenhaus was een van de andere zorgenkindjes in de eerste fase van de race. Romain Dumas viel na 62 ronden stil met technische problemen en lag uit de wedstrijd.

LMP2

In de LMP2-klasse heerste United Autosports vrijwel het hele weekend, maar vrijdag was het voorbij met de pret. Josh Pierson lag aan de leiding in de #23 United Autosports Oreca toen hij stilviel met een elektronisch probleem. Hij kon de auto niet naar de pits brengen en moest afgesleept worden. Daarmee was de wedstrijd van Pierson en zijn kameraden voorbij en moet de winnaar elders uit de LMP2-klasse komen.

Lange tijd leek die overwinning te gaan naar de #48 Jota Sport Oreca. Het team kwam met 45 minuten te gaan in de pits voor de laatste stop en dat was net te lang om het eind van de race te halen. Jota hoopte derhalve op een neutralisatie, maar die kwam er niet. Met nog tien minuten te gaan bracht Will Stevens de wagen voor een ouderwetse splash-and-dash in de pits, maar kon niet voorkomen dat Mirko Bortolotti de leiding nam in de #63 Prema Oreca.

Enkele minuten later moest ook Bortolotti binnenkomen voor een extra scheut brandstof waardoor de #63 Prema Oreca ten koste van de overgebleven #22 United Autosports Oreca terugviel naar de derde plek. Stevens bezorgde Jota zodoende toch de overwinning, United bleef op de tweede plek met Prema op de derde plek van het LMP2-podium.

Robin Frijns kon in zijn rentree achter het stuur niet meedoen om het podium in LMP2, maar de Limburger heeft zijn blessure definitief achter zich gelaten met een sterk optreden. Hij werd zevende. Bent Viscaal sloot de openingswedstrijd in Sebring af op de achtste plek in de LMP2-klasse.

GTE Am

In GTE Am werd de meeste chaos veroorzaakt in de eerste helft van de 1000 mijl van Sebring. Al vroeg in de race ontstond er een schitterend duel tussen Sarah Bovy (#85 Iron Dames Porsche) en Ben Keating (#33 Corvette). Kort erachter ging het mis voor Luis Perez Companc. De Argentijn probeerde zich vroeg in de race te bemoeien met die strijd vooraan en ging daarbij te hard in de eerste bocht. Hij betaalde daarvoor de prijs met een knal in de bandenstapels waarbij de Ferrari 488 GTE Evo door de impact op het dak kwam te liggen. Companc bleef ongedeerd bij het incident.

In de tweede stint nam Rahel Frey het stuur over van de Belgische Bovy, maar de Zwitserse bleef niet foutloos. Toen zijn op enig moment buiten de baan kwam en een stukje over het gras reed, plofte de diffuser onder de auto vandaan. Frey bracht de auto in de pits, maar er ging veel kostbare tijd verloren door het voorval. De #33 Corvette van eerdergenoemde Keating met teamgenoten Nicky Catsburg en Nicholas Varrone kwam daardoor aan de leiding.

Het team maakte vroeg in de race het verschil en het gat werd alleen maar groter. Catsburg had vervolgens de eer om de #33 Corvette aan de finish te brengen. Voor de Nederlander was het zijn eerste overwinning in het World Endurance Championship. De #77 Dempsey-Proton Porsche eindigde daarmee op de tweede plek voor de #57 Kessel Racing Ferrari.

De volgende WEC-race is in het weekend van 14, 15 en 16 april op het circuit van Portimao.

Uitslag volgt.